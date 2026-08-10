Rescalvo supera su primer gran examen con Alajuelense y deja a José Giacone con el agua al cuello

La primera gran prueba de fuego para el Alajuelense de Ismael Rescalvo en el Apertura 2026 fue la visita al Herediano y el examen lo pasó con nota sobresaliente tras golear al monarca tico en su casa 0-3.

Mientras en Alajuela todo parece ir sobre ruedas luego de un arranque dudoso, en el Team viven todo lo contrario, nada le sale a los muchachos de José Giacone, quienes no han ganado en la cancha.

Herediano empató ante Puntarenas (ganó los puntos en la mesa), empató ante Inter San Carlos y cayó este domingo de forma estrepitosa ante el León.

En la Centroamericana la cosa pinta peor, luego de dos partidos suman un punto, empataron ante Marathón y cayeron contra el Alianza de El Salvador.

Este domingo, el campeón nacional dio salió con todo, pero la cuerda le alcanzó si acaso diez minutos.

Marcel Hernández desperdició una en los minutos iniciales, afirmando que el cubano no ha comenzado fino este semestre luego de la lesión con la que cerró el certamen anterior, un presagio de lo que se vendría más adelante para los rojiamarillos.

Rashir anotó el primero de la noche para Alajuela (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Minutos más tarde, fue a pies de Ronaldo Cisneros que la Liga respondió, pero Carvajal ahogó el grito de gol.

El juego entró en un periodo de mucho control, hasta que luego de una pelota parada al 33, un gran pase de Juan Pi Añor le permitió a Rashir Parkins abrir la lata con el 0-1 para los de Rescalvo.

Nuevamente Cisneros tuvo en sus pies, tras un error en salida del Team, la gran oportunidad de aumentar la ventaja para los leones al 42, pero Ronaldo mandó el balón a las nubes cuando encaró al portero herediano.

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Un par de minutos después, se fue la electricidad en el Rosabalito; por suerte fue por unos segundos. Cuando regresó, los florenses siguieron sin ver la luz, ya que Marcel tuvo la mejor oportunidad en la última acción de la primera mitad, pero tras un remate de cara al arco de Ortega, la envió por un lado para irse en desventaja al medio tiempo.

Hay algo claro, si Marcel no carbura, el Team tampoco.

José Giacone con toda la obligación y peso por revertir la situación hizo variantes en la zona de ataque, sin acabar de encontrar las respuestas.

Al 56, se dio una jugada que pudo cambiar el partido, una mano en el área de Yeison Molina que parecía penal para Heredia, pero ni el VAR ni el central la vieron sancionable.

Para nuestro analista arbitral, Henry Bejarano, era penal aquí en China.

Lucumí metió un golazo ante Herediano (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Después de esta polémica, una verdadera joya de gol al 65 mató al tigre florense. Jesion Lucumí sacó tras un disparo de media distancia y colgó la pecosa al ángulo de la portería del guardameta Carvajal, que no pudo hacer absolutamente nada para evitar el segundo de los erizos.

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El segundo tanto fue un balde de agua fría para Heredia y con eso los de Rescalvo se adueñaron de las acciones con más comodidad, dando la sensación de que parecía más cerca otro para la Liga que el descuento, y de no ser por el guardameta florense que primero lo evitó tras un tiro libre de Celso y después un disparo de media distancia de John Paul Ruiz, aquello hubiera sido una goleada escandalosa.

Chacón fue el dedicado en los goles por su grave lesión de rodilla (Jose Cordero/José Cordero)

Ya cuando el Team estaba rendido, una jugada individual de Creichel Pérez al 83, le permitió a Kenyel Michel solo empujar el balón y darle números de sobresaliente a Rescalvo en su primera gran prueba de este certamen nacional y dejó a José Giacone con la capilla ardiendo.