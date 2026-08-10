Jafet Soto arremete contra comentaristas y exjugadores nacionales por sus críticas

En la previa del partido entre Herediano y Alajuelense, Jafet Soto explotó contra comentaristas y exjugadores nacionales que hablan sobre los procesos de nuestro fútbol.

Jafet les tiró a exjugadores que comentan sobre los procesos de selecciones menores (Lilly Arce/Lilly Arce)

“A mí me da risa escuchar en algunos programas que se respetan los procesos y dan de ejemplo al Real Madrid, que ha tenido tres entrenadores en un año, y cualquier cantidad de jugadores fuera, y en la Liga MX ya se fueron dos entrenadores; entonces me da risa cuando escucho a algunos exjugadores que hablan de procesos”.

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“Será que no ven el celular, pasan metidos en redes, pero vean fútbol; algunos lo hacen, otros no sé, pero cuando hablan de procesos y hablan del Madrid que trajo a Mourinho, que fue exitoso hace tiempo por disciplina, por ser ganador y no aguanta nada, ya hizo cambios; entonces los procesos en el fútbol son ganar, no hay otros procesos”, mencionó Soto en Columbia por los procesos de las selecciones menores.