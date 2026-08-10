Deportes

Jafet Soto arremete contra comentaristas y exjugadores nacionales por sus críticas

Jafet atacó a los que comentan sobre procesos en nuestro fútbol

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

En la previa del partido entre Herediano y Alajuelense, Jafet Soto explotó contra comentaristas y exjugadores nacionales que hablan sobre los procesos de nuestro fútbol.

21/11/2025. Conferencia de prensa con Jafet Soto. Estadio Carlos Alvarado, Heredia.
Jafet les tiró a exjugadores que comentan sobre los procesos de selecciones menores (Lilly Arce/Lilly Arce)

A mí me da risa escuchar en algunos programas que se respetan los procesos y dan de ejemplo al Real Madrid, que ha tenido tres entrenadores en un año, y cualquier cantidad de jugadores fuera, y en la Liga MX ya se fueron dos entrenadores; entonces me da risa cuando escucho a algunos exjugadores que hablan de procesos”.

LEA MÁS: Carlos Vela informa si Alajuelense hará un nuevo fichaje por lesión de Daniel Chacón

“Será que no ven el celular, pasan metidos en redes, pero vean fútbol; algunos lo hacen, otros no sé, pero cuando hablan de procesos y hablan del Madrid que trajo a Mourinho, que fue exitoso hace tiempo por disciplina, por ser ganador y no aguanta nada, ya hizo cambios; entonces los procesos en el fútbol son ganar, no hay otros procesos”, mencionó Soto en Columbia por los procesos de las selecciones menores.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Jafet SotoHerediano
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.