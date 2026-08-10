Rescalvo lanzó advertencia tras llenar de goles al Herediano en su casa

Ismael Rescalvo y Alajuelense tuvieron un partido soñado tras aplastar 0-3 al Herediano en su propia casa, a pesar de que el técnico español advirtió que su equipo aún sigue en construcción

“Los resultados fortalecen el proceso de la construcción del equipo; los resultados son muy importantes, y le damos mucho valor a la forma. Me deja muy satisfecho cómo jugó el equipo; independientemente de estas victorias, seguimos en construcción, tenemos un margen de mejora mayor y sin duda ganar te anima y empuja”, dijo en conferencia de prensa.

Rescalvo afirma que el equipo sigue en construcción pese a golear a Herediano (Jose Cordero/José Cordero)

“Es una gran victoria, ante un gran rival que le da un gran valor a lo que hicimos”, agregó Rescalvo.

“Dentro del plan del partido había una necesidad de igualar la intensidad y energía de Herediano en los duelos; es un equipo muy adaptado a esta superficie, que obliga a ser muy fuerte en segundas jugadas para controlar el partido; desde ahí empezamos a construir la victoria”, apuntó.

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Rescalvo hizo referencia a la grave lesión de rodilla de Daniel Chacón, a quien le dedicaron los goles.

“El golpe de Daniel nos dejó afectados, pero tenemos claro que esta victoria tiene un gran significado, dedicarle a Daniel, que seguramente desde su casa estuvo viendo cómo se le dedicaba el triunfo”, acotó don Ismael.

Michel marcó el tercero de la noche (Jose Cordero/José Cordero)

El profesor añadió lo que más le gusta de su equipo hasta el momento: “Me gusta que el equipo esté más suelto, sobre todo porque intentamos dominar el partido y se necesita seguridad; hay que tomar ese riesgo y jugar adelante, pero sin duda destaco la mentalidad del equipo; pese a las dificultades, el equipo se mantiene de pie”, afirmó.