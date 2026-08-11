De la polémica en La Cali a brillar: el resurgir de John Paul Ruiz con Alajuelense

John Paul Ruiz lució en buen nivel ante Herediano. (Jose Cordero/José Cordero)

John Paul Ruiz fue una de las figuras destacadas de Alajuelense en el triunfo del domingo contra el Herediano, partido en el que confirmó su crecimiento en el cuadro manudo.

El lateral izquierdo regresó al club tras un semestre en el que se fue a préstamo al Municipal Liberia, equipo en el que fue titular y demostró tener buenas condiciones.

Un incidente ocurrido en setiembre de 2025 en el que tuvo un presunto pleito con su compañero Creichel Pérez en Barrio La California, en San José lo puso en la mira de la polémica por parte de muchos y hasta le valió un castigo interno en el club.

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Tras aquellos hechos, el muchacho perdió la titularidad que gozaba con Óscar Ramírez y al acabar el certamen fue enviado a préstamo a la pampa, adonde se encontró con una figura que, afirma, fue vital en su crecimiento: el técnico José Saturnino Cardozo.

“ir a Liberia me ayudó bastante para agarrar ritmo y venir luego acá para hacerlo de la mejor manera. El profe me ayudó bastante, la verdad es así.

“Desde que llegué a Liberia, me dio un consejo, hablamos y lo tomé de buena manera, siempre estaré muy agradecido con él por ayudarme en ese momento, darme la confianza, de poder demostrar mis condiciones en la cancha”, explicó.

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Hoy, tras las experiencias vividas y el aprendizaje de por qué pasan las cosas, se siente un jugador más maduro y enfocado en lo que le corresponde.

“Creo que sí, en la vida uno comete errores pero lo importante es aprender de ellos, salir adelante, acá me siento muy bien, tranquilo, con ganas de seguir por ese camino,” indicó.

Durante el Apertura 2026, Ruiz ha sido una pieza fija para el técnico Ismael Rescalvo. Fue titular en el debut ante Sporting, pero fue expulsado por doble amarilla. Purgó un partido ante Escorpiones FC, pero eso no le impidió volver a ser estelar el domingo ante el Team.

En la Copa Centroamericana también fue de la partida en los dos encuentros disputados ante el Xelajú de Guatemala y el Diriangén de Nicaragua y en ambos jugó los 90 minutos.