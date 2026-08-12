Hernán Medford le hizo un pedido muy serio y directo a la afición de Saprissa

Hernán Medford salió muy satisfecho por lo mostrado por Saprissa este martes en la Copa Centroamericana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hernán Medford y el Saprissa viven un momento muy positivo, el equipo suma seis victorias al hilo, tres en el Apertura 2026 y tres en Copa Centroamericana, luego del triunfo conseguido por 3-0 este martes ante el Mixco de Guatemala.

En ese marco, el Pelícano se animó a hacerle un pedido muy puntual a la afición morada de cara al juego de este sábado ante el Cartaginés por la jornada cuatro del torneo local.

“El sábado jugamos un partido bonito contra un Cartago que siempre es un equipo que complica y está buscando los primeros lugares y yo quiero ver el estadio lleno, el estadio tiene que estar lleno, creo que los muchachos se merecen ver ese estadio a reventar”.

“Yo sé que va a ser así, en un estadio lleno vamos a ir a buscar ese partido, será un juego bonito, Cartago está jugando bien, Saprissa está jugando bien, entonces lo que necesitamos es que la afición juegue bien y llene el estadio. Estamos muy agradecidos, hoy llegó mucha gente y siempre están apoyando, pero sí me gustaría ver el estadio lleno”.

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Sobre el encuentro ante los chapines, en el que consigueron el boleto a los cuartos de final del torneo regional, destacó lo que más le gustó.

“Teníamos el objetivo de ganar este partido y lo logramos jugando muy bien desde el primer minuto y hasta el último, se hizo todo lo que planificamos.

“Fue un equipo intenso por el que salimos a presionar, fuimos efectivos, no nos metieron goles, Abraham (Madriz) demuestra que está pasando por un excelente momento, ataja un penal, es decir, todo está saliendo bien, pero como siempre lo he dicho, cuando todo está saliendo bien es cuando uno se hace más exigente.

“Todos los jugadores andan pasando por un buen momento, imagínese ahora sentarse y planificar quién juega el sábado, es complicado, pero eso es positivo, todos están punta de pie y metidos en lo que les toca, ya agarron lo que queríamos”, añadió.

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