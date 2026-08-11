Allan Alemán revela por qué no ha regresado al estadio Ricardo Saprissa

El exdelantero del Deportivo Saprissa, Allan Alemán, sorprendió a todos este lunes en el programa La Platea al dar unas declaraciones que causaron incertidumbre en más de uno.

La situación se dio luego de que Alemán expresara que alababa la acción de Abraham Madriz de regalarle su camiseta a un niño después del partido ante Puntarenas, más aún porque las chemas se las cobran en 70 mil colones a los jugadores.

Alemán rechazó ir al estadio de Saprissa (Jose Cordero)

Ante esto, el gerente general del Saprissa, Omar Hernández, respondió que no era así y que en este momento no se las están cobrando y aprovechó para invitar al “Súper ratón” al estadio.

Sin embargo, su respuesta sorprendió a muchos.

“No gracias, yo al estadio no vuelvo, estoy molesto, no quiero ir en estos momentos. Bueno, tal vez después de diciembre regrese, pero ahorita no,” indicó el exjugador.

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Además, aclaró que su descontento no es con los jugadores.

“Yo no estoy enojado con los futbolistas ni con el equipo, es el club de mis amores, pero uno siempre tiene situaciones que lo molestan,” señaló.

También le respondió al gerente morado.

“Tampoco tengo nada contra él. Quiere hacer bien las cosas, le agradezco mucho la invitación, pero no quiero ir”, explicó el morado.

Alemán era uno de los visitantes más habituales en la Cueva del Monstruo en los torneos anteriores.