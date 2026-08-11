Alonso Solís se atreve a hablar de “las camas” a los entrenadores y dice lo que otros callan

Alonso Solís afirmó que las camas a los entrenadores es algo que sí pasa en el fútbol. (Prensa Santos./Prensa Santos.)

Alonso Solís hizo una sorprendente revelación este lunes en el programa el Mundialito CR al reconocer que las famosas “camas” a los entrenadores es algo que sí ocurre en el fútbol.

El Mariachi afirmó que él mismo vio cosas que le dejaron claro que eso sí pasa.

“Sí les puedo decir que yo sí vi a compañeros, o gente en lugares, haciendo cosas que no se pueden”, indicó.

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En el espacio estaban hablando sobre el despido de José Giacone por parte del Herediano, pero Solís sí aclaró que ese no le parece el caso, pues a primera vista le parece que el Team tiene un camerino sano.

“Yo lo he visto, he visto cómo pasa y déjenme explicarles, esto no es para tirarles a los futbolistas, sino porque yo estuve ahí, yo vi cosas”, destacó.

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Alonso afirmó que otro tema como la campeonitis existe porque el jugador inconscientemente se relaja.

Al escuchar al Mariachi hablar de esa manera, sus compañeros del programa se sorprendieron y afirmaron que era la primera vez que escuchaban a un exjugador hablar de ese tema y de esa forma.

En Costa Rica, Solís jugó solo para el Saprissa, mientras que en el extranjero lo hizo para equipos como la Universidad Católica de Chile, el OFI Creta de Grecia, el Brann de Noruega y el Necaxa de México.