Comunicador de la incómoda pregunta a José Giacone da su versión ante el ataque del técnico a periodistas

“Yo considero que los jugadores son unas grandes personas, mejores que los periodistas”, respondió José Giacone en su última intervención de la conferencia de prensa tras la goleada de Alajuelense en el estadio Carlos Alvarado 0-3 ante el Herediano.

El periodista del medio, Qué Golazo Mae, Juan Carlos Sanabria, le consultó al timonel acerca del papel de los jugadores a la hora de poner o quitar técnicos, la famosa “cama”, y la respuesta del argentino sorprendió a muchos.

En La Teja conversamos con Sanabria sobre su sentir tras la respuesta del ahora extécnico florense, en la que le lanzó un filazo a los periodistas luego de la conferencia de prensa.

Sanabria es el director de Qué Golazo Mae (Cortesía Juan Carlos Sanabria/Cortesía Juan Carlos Sanabria)

“El ambiente estaba bastante tenso por el resultado del Herediano ante la Liga, y desde que comenzó la conferencia se veía la molestia, tensión y presión del técnico; en algunas respuestas fue cortante, en otras explicó más”.

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“Yo, como medio independiente, tengo una línea editorial más confrontativa y directa; yo pregunto lo que tengo que preguntar, soy un medio que no es patrocinado ni paga derechos, solo me apego al reglamento”.

“Le hice una pregunta que incomodó más que todo por el tema del bajo rendimiento y los resultados; es común ver que en Costa Rica siempre se ha dicho que los jugadores quitan y ponen técnicos. La pregunta iba dirigida a eso y sobre si en el camerino había una situación de eso que le pueda complicar su dirección como técnico, pero nunca esperé que la respuesta fuera tan corta y contundente, y sobre todo atacando a los periodistas”.

Giacone se enojó con la pregunta de Sanabria en conferencia de prensa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Yo comprendo que él tiene que defender el camerino; con solo que hubiera dicho que tenía el respaldo de los jugadores, era suficiente, pero sí me sorprendió el ataque de los periodistas, que se viene dando mucho en ámbitos como política y demás, con la libertad de prensa y de información, pero sí me sorprendió mucho la respuesta”, señaló don Juan Carlos.

El director de Qué Golazo Mae respondió acerca de si se sintió aludido ante la contundente respuesta de Giacone hacia su pregunta.

“Yo ya por años que tengo de ejercer como comunicador, tomo con calma, ya que en conferencia no hay un derecho de respuesta, simplemente se tira la pregunta y espera la respuesta; lo que sí sorprende es el ataque a los periodistas porque es muy recurrente esto”.

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“Inmediatamente los diversos medios de comunicación hicieron viral lo que respondió el técnico junto a la pregunta; obviamente, siempre recibo el apoyo de los periodistas, y la gente que trabaja en zona mixta y los compañeros en conferencia de prensa todos respaldan la gestión que uno hace, y obviamente también se vieron sorprendidos, ya que se sienten agredidos por manifestaciones en un momento que hay tanta violencia en redes sociales y en la calle; eso también incrementa esa sensación de que los periodistas hacen mal las cosas o que ejercen en contra de los valores y principios”.

“El periodista lo que hace es informar, documentar, investigar y llevar la información verdadera; queda esa sensación en el aire de que los periodistas son los malos de la película”, agregó.

Se veía venir

Mientras conversábamos con él, se dio la destitución de Giacone y esto fue lo que opinó el comunicador: “Creo que el resultado de 0-3 en casa y contra el rival al que se enfrentó, un rival directo le pasó la factura.

“Que me parezca justo no me corresponde a mí, pero es la exigencia de un club acostumbrado a ganar campeonatos, son decisiones que se toman no solo con Jafet sino que entre varios, pero si fue solo Jafet, pues es él el que decide y no le pareció ese resultado”.