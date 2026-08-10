Rolando Fonseca señaló directo a los culpables del mal momento del Herediano

Luego de la paliza que le dio Alajuelense de 0-3 al Herediano, en el entorno florense hay muchas críticas alrededor de la figura de José Giacone.

El exjugador Rolando Fonseca dejó clara su postura en Teletica defendiendo a don José y atacando de manera directa a los futbolistas del Team.

Rolando Fonseca le tiró a los jugadores del Team (redes/Instagram)

“Los jugadores son los que tienen que tomar decisiones, ¿qué culpa tiene José Giacone de que no den un pase? Es el carácter; el primer perjudicado es el jugador. Faltaban 15 minutos y muchos aficionados salieron”, mencionó.

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“Increíblemente, hace 22 días ganaba todas las finales, muy bien Herediano, pero cuando se le juntan dos torneos, hay una desconexión”, aseguró Rolo.