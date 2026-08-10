José Giacone asumió la culpa y les mandó un fuerte recado a los periodistas

José Giacone no buscó culpables tras la dura derrota por 0-3 de Herediano contra Alajuelense. El técnico florense asumió la responsabilidad por el momento del equipo, que todavía no conoce la victoria después de tres partidos del Torneo de Apertura.

El entrenador reconoció que la Liga fue superior y que su equipo no tuvo la respuesta necesaria para revertir el partido.

“Fuimos superados y hay que asumir esa situación”, afirmó en conferencia.

José Giacone asumió la responsabilidad después de la derrota 0-3 de Herediano contra Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El sudamericano asumió toda la responsabilidad

El entrenador evitó señalar individualmente a sus futbolistas y fue contundente cuando le preguntaron por las variantes realizadas durante el encuentro.

“Evidentemente no hubo eficiencia en el tema de los cambios porque no pudimos lograr nuestro objetivo, que era revertir el marcador. No hablo de actuaciones individuales, más cuando pasan estas cosas. Me hago responsable por todo el grupo”, manifestó.

Eso sí, aclaró que lo deportivo depende solo de él, en la parte negativa, pues aseguro que lo bueno es por los jugadores.

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“Me hago cargo de la parte deportiva, lo bueno, lo malo. Lo bueno hay que resaltárselo a los futbolistas; para lo malo estoy yo, para parar los rayos y tratar de revertir la situación”, aseguró.

¿Le están haciendo “la cama”?

La última pregunta de la conferencia molestó al timonel, ya que le mencionaron que en el fútbol costarricense existe la percepción de que los jugadores pueden terminar provocando la salida de un entrenador.

Giacone no dudó y respaldó a sus futbolistas con una picante respuesta.

“Yo considero que los jugadores son unas grandes personas, mejores que los periodistas”, finalizó.