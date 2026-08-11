Jafet Soto dirigió el entrenamiento del Herediano este lunes y sorprendió la persona que lo acompañó

Jafet Soto dirigió junto a Yendrick Ruiz el entrenamiento del Herediano. (JORGE CASTILLO)

Jafet Soto, presidente del Herediano, dirigió este lunes el entrenamiento del club tras el despido del técnico José Giacone, una medida de emergencia ante la premura, según pudo conocer La Teja.

Lo que sí llamó verdaderamente la atención es que junto al dirigente estuvo Yendrick Ruiz, quien labora en las ligas menores del club desde que se retiró del fútbol en mayo de 2025.

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El presi florense está dirigiendo los entrenamientos momentáneamente, mientras la dirigencia consigue al técnico que busca, dado que con Giacone también se fue su hermano Diego, que se desempeñaba como asistente técnico.

Los florenses saltarán a la cancha el próximo viernes ante San Carlos en el estadio Carlos Ugalde y no se descarta que Soto dirija en ese partido si aún no se encontrara un técnico.

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Soto ha sido enfático en varias ocasiones al decir que no quiere volver a los banquillos, que es algo que ya no le interesa.

“Eso no va a volver a pasar. No voy a volver a ponerme como entrenador. Lo he dicho en otras ocasiones, pero ahora lo digo con mucha certeza y seguridad. No más… Me he metido en ciertos momentos y creo que ya llegué a un tope donde no quiero ser entrenador. Aunque descanse no me veo de nuevo siendo entrenador", dijo en enero.