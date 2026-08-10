Esto dicen en el Herediano sobre su próximo entrenador tras el despido de José Giacone

José Giacone dejó el banquillo del Herediano este lunes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Herediano comunicó este lunes el despido de José Giacone como entrenador luego del mal arranque de los florenses y la derrota por 3-0 contra Alajuelense.

Herediano ya busca al sustituto de José Giacone

Tras la salida del entrenador argentino de su puesto, muchos se preguntan quién será el próximo director técnico (DT) florense, dado que hay varias opciones en el ambiente.

En el comunicado de prensa en el que se anunció la salida de Giacone, los rojiamarillos indicaron cómo está el asunto de su sucesor.

“Por otro lado, el Club Sport Herediano se encuentra trabajando para definir el próximo entrenador del equipo. Dicha decisión se informará en el momento oportuno”, dijo.

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Jafet Soto no tendría intención de volver al banquillo

La opción obvia que siempre aparece, la del presidente Jafet Soto, no parece segura en este momento, dado que el dirigente no quiere volver a sentarse en el banquillo, como lo ha asegurado en diversas ocasiones.

En enero del 2026, aseguró que su etapa como entrenador había terminado y no quiere volver a ponerse el buzo de DT.

“Eso no va a volver a pasar. No voy a volver a ponerme como entrenador. Lo he dicho en otras ocasiones, pero ahora lo digo con mucha certeza y seguridad. No más… Me he medido en ciertos momentos y creo que ya llegué a un tope donde no quiero ser entrenador. Aunque descanse no me veo de nuevo siendo entrenador", dijo.

Jafet Soto no tiene intenciones de volver a dirigir al Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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José Saturnino Cardozo tendría algunas trabas

Para contratar al paraguayo José Saturnino Cardozo, el Team debería resolver primero la deuda que tiene con el Ministerio de Hacienda y así poder conseguir su permiso de trabajo con Migración y Extranjería.

Jeaustin Campos, otra alternativa para el Team

Otra opción es la de Jeaustin Campos, quien ya ha dirigido al Team en dos ocasiones y logró un campeonato en el 2022 con los florenses.

Campos dirige actualmente al Real España de Honduras, club con el que ha tenido una relación complicada, de estira y encoge. Ha renunciado en dos ocasiones, pero al final se ha mantenido en el plantel.

Con los catrachos, Jeaustin tiene un año más de contrato, por lo que debería negociar su salida, pero si la consigue, es una opción realmente fuerte para el cargo.