José Giacone dejó de ser técnico del Herediano este lunes

José Giacone es el primer técnico que cae en el Apertura 2026 tras ser destituido de Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La noticia que se veía venir fue confirmada este lunes por el Herediano: José Giacone fue destituido de su puesto y dejó de ser el entrenador florense.

La decisión se produce luego de perder 3-0 ante Alajuelense en el estadio Carlos Alvarado y estar a un paso de quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

Giacone alzó el título con el Team el semestre pasado, entre mayo y julio ganó tres títulos: el Clausura 2026, la Supercopa y la Recopa, pero le cobraron el mal arranque en el que no ha podido ganar en la cancha en cinco juegos.

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En un comunicado de prensa, le dieron las gracias al entrenador argentino.

“Agradecemos profundamente su dedicación, compromiso y entrega durante su etapa al frente del equipo, en la que se conquistó el Título 32 de nuestra historia, además de la SuperCopa y la Recopa”.

“Le deseamos a José Giacone muchos éxitos en sus futuros proyectos”, indicaron.

Única victoria fue en la mesa

La única victoria que tiene el campeón nacional este semestre fue en la mesa, luego de que le dieron los tres puntos ante Puntarenas FC por una alineación indebida.