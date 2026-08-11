Ticos llevan ventaja a los extranjeros para ser técnico del Herediano por este motivo

Llevar a José Saturnino Cardozo o a cualquier extranjero podría complicársele al Team. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras el despido de José Giacone del Herediano este lunes, el nombre del sustituto es la principal incógnita y hechos puntuales inclinan la balanza para que sea un costarricense.

El nombre del paraguayo José Saturnino Cardozo está en la mente de muchos aficionados y medios como un candidato; sin embargo, hay un detalle que impediría en este momento la contratación de cualquier extranjero.

Los rojiamarillos tienen una deuda de 674 millones de colones con el Ministerio de Hacienda, según consta hasta este lunes en la página de la institución, en la que aparecen como morosos por pasivos.

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El asunto es que hasta que no paguen esa cuenta o lleguen a un acuerdo de pago, no podrían inscribir a ningún trabajador extranjero ante la Dirección General de Migración y Extranjería ante la cual debe tramitar su permiso de trabajo en el país.

Sin el permiso de trabajo, la Unafut no puede inscribirlo por lo que no podría trabajar de ninguna forma, no solo en partidos, sino en entrenamientos.

Esta situación provoca, por ejemplo, que el club no haya podido contar con el delantero paraguayo Fernando Lesme, por lo que la opción de un técnico nacional cobra más fuerza.

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“Estamos corriendo para solucionar el tema de Lesme, no es un problema nuevo eso; es un problema que tiene 12 años y que heredó Fuerza Herediana con documentos de 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007 y 2012 antes que entrara Fuerza Herediana y tenemos una responsabilidad muy grande con uno de los ministerios más importantes de este país, lo cual estamos solucionando.

“Tenemos la línea de cómo lo estamos solucionando, la manera de hacerlo, es un tema del Club Sport Herediano y es de los llamados pasivos contingentes que heredó Fuerza Herediana en su momento”, explicó el viernes pasado Jafet Soto.