Hernán Medford lanza un directo aviso sobre las rotaciones en Saprissa

El Deportivo Saprissa ha tenido un arranque soñado, repleto de victorias tanto en el certamen nacional como en la Copa Centroamericana.

Los morados vienen de ganar en el Puerto ante los chuchequeros por 0-2 y ahora este martes se miden al Deportivo Mixco de Guatemala por la tercera jornada de la Centroamericana, un torneo cuya gran importancia Hernán Medford sigue destacando.

Medford sigue destacando la importancia de la Centroamericana (Albert Marin /Albert Marin)

“Hay buen nivel, este es el torneo de nosotros, hay que respetarlo. Es un torneo interesante, el que te da un paso a la Concacaf; lo tomamos con mucha importancia, todos los equipos lo están haciendo”, acotó el Pelícano en conferencia de prensa.

Sobre las rotaciones y el apartado físico en este inicio del semestre, el entrenador morado contestó.

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“Nosotros todo lo medimos con algo que nos dice exactamente qué tiene el jugador; creo que en eso el fútbol ha cambiado mucho con tanta tecnología.

“Hay algunos golpeados, hemos tenido poco tiempo, pero fue un desgaste haber jugado el sábado en el puerto pese a ser de noche, entonces eso hay que analizarlo para cuando llegue el partido, que no me digan que estaban cansados”, explicó Medford previo al compromiso contra los chapines este martes.

Saprissa suma dos triunfos en la Copa Centroamericana (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)

Sobre el rival, Hernán analizó lo siguiente: “Hemos analizado al Mixco y creo que el encuentro contra Olimpia no lo tuvieron que perder; es un equipo sin presión porque no es de los favoritos y puede complicar más. Tienen futbolistas que conocen al medio y que yo los tuve como jugadores”.

Los de Tibás se medirán este martes a las 8 de la noche en el estadio Ricardo Saprissa contra el Mixco de Guatemala en busca de sellar su boleto a los cuartos de final del certamen centroamericano y así, en la última fecha, intentar asegurar el primer lugar cuando visiten al Olimpia de Honduras en Tegucigalpa.