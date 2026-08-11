Roberto Artavia, presidente de Saprissa, desmiente a periodista

El presidente de Saprissa, Roberto Artavia, desmintió este lunes, en el programa Palco de Pie, al periodista hondureño Álvaro Rocha, quien aseguró que el club morado tendría interés en el portero del Olimpia Edrick Menjívar.

“Para hablarlo claro, lo de Menjívar es una mentira, no ha existido ningún tipo de conversación con el jugador”, explicó el jerarca.

Artavia desmintió a periodista hondureño sobre un supuesto fichaje. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

También señaló por qué tienen tanta confianza con el material con el que cuentan en la portería

“Contamos con un entrenador de porteros con mucha experiencia trabajando con jóvenes, los potencia e incluso a algunos les ha cambiado la vida, como en el caso de Keylor. Por eso estamos muy tranquilos con ese puesto”, añadió.

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También reconoció algunas de las contras que podrían venir con este tipo de fichajes

“No necesitamos traer un extranjero que nos cambie el perfil de edad, la dinámica, además aumenta el perfil de edad y el costo innecesariamente”.

Saprissa confiará su portería, al menos por este torneo, a Abraham Madriz e Isaac Alfaro.