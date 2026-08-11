Herediano recibe una gran noticia en medio de las dudas con su banquillo

Después de la dura goleada en casa por 0-3 contra la Liga Deportiva Alajuelense, el Club Sport Herediano separó a José Giacone tras un inicio complicado, pero este martes le llegó una noticia muy importante.

Recordemos que en la primera fecha los florenses habían empatado a un gol ante el Puerto en el estadio Carlos Alvarado; no obstante, por una alineación indebida del puntarenense Wálter Cortes se les otorgó, en la mesa, un 3-0 a los campeones nacionales.

Unafut confirmó los puntos a Heredia ante el Puerto. (Jose Cordero/José Cordero)

Los porteños apelaron dicha determinación; sin embargo, Unafut, por medio de un comunicado de prensa, confirmó que dicha apelación no prosperó, por lo que se confirmaron los tres puntos y el triunfo para el Herediano.

“La Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), por medio del departamento de Competición, resolvió declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por Puntarenas Fútbol Club (PFC), por la alineación indebida del jugador Walter Cortés Pérez, en el duelo inaugural del torneo de Apertura 2026 ante el Club Sport Herediano.

“En este caso, Competición concluyó que el PFC no pudo demostrar que el jugador ya hubiera cumplido con el partido de suspensión que tenía pendiente en la Liga de la que procedía.

“Asimismo, como se indica en la resolución, el club solicitante de la inscripción de un jugador debe verificar por todos los medios a su alcance que este no tenga ningún castigo pendiente en la FCRF, alguna de sus ligas o de la liga de la cual proceda. Lo anterior, amparado en el artículo 29, inciso g del Reglamento de Competición”.

LEA MÁS: Allan Alemán revela por qué no ha regresado al estadio Ricardo Saprissa

Artículo 29. Documentos que deben acompañar la solicitud de inscripción

“Indicar la procedencia inmediata anterior del jugador o miembro del cuerpo técnico cuya inscripción se solicita. Si procede de una liga afiliada a la FCRF, deberá aportarse certificación de esa liga en la que conste la fecha de desinscripción y si tiene castigos o sentencias en la liga o la FCRF o una declaración jurada, indicando que no está inscrito en ninguna liga. Además, deberá aportarse el Certificado de Transferencia Nacional.

Herediano confirmó su primer triunfo del torneo en la mesa. (Jose Cordero/José Cordero)

“De esta forma, una vez resuelto en el departamento de Competición y al cumplir con los requisitos formales correspondientes, se admitió el recurso de apelación en subsidio, por lo que el expediente será elevado al Tribunal de Apelaciones de Unafut, instancia que deberá conocer y resolver dicho recurso”, publicaron en el comunicado en el que le dieron los puntos al Team.