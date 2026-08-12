Chepe Bomba anuncia un bombazo alrededor de Newton Williams que nadie se veía venir

El gran momento goleador de Newton Williams ha levantado las expectativas en el Saprissa y ahora el periodista canalero, Chepe Bomba, anunció que el Búfalo podría hacer felices a no solo los morados.

La Teja habló con José Miguel Domínguez, quien confirmó que Newton tendría entre sus planes vestir la camisa de Costa Rica, ya que tiene un familiar costarricense, pero hay varios factores alrededor de dicha posibilidad.

Chepe Bomba afirmó que Newton valora jugar para Costa Rica (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Si Newton Williams no cuenta para Thomas Christiansen en el próximo proceso del 2030 y hay delanteros por encima y no le dan la oportunidad, Newton va a tomar la oportunidad de jugar en Costa Rica, ya que el abuelo es tico; hay conexión con Costa Rica”.

“Puede verse complicado, o hasta imposible, pero el que tiene el sartén por el mango es el entrenador de Panamá, ya que Williams nunca ha jugado con la selección mayor de Panamá; entonces, si no le dan cariño ni lo llaman, créeme que él jugaría con Costa Rica, según me cuenta una fuente de mucho peso”, reveló a La Teja.

Sobre las opciones de que lo convoque el entrenador canalero al saprissista, esto fue lo que dijo Chepe Bomba.

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“Yo espero que lo convoque, que lo tome en cuenta como sea; sus números son una bestialidad, números de crack. Si sigue así, es campeón y tiene un gran diciembre. Este chaval no sigue en Saprissa; el nivel sí lo sostiene en el tiempo. Créalo, que quiero verlo con Panamá, pero todo depende de Thomas, que, por amor a Dios, le tiene que dar minutos”.

“Yo lo veo con posibilidades, ya que, si bien es cierto que aún está José Fajardo, Waterman dijo adiós y se retiró de la selección, pero creo que es momento para que crea en ese relevo generacional con Newton; Panamá debe probar nuevos jugadores”.

Chepe dice que le dolería mucho que Williams vaya a jugar con el máximo rival histórico de los canaleros, como lo es Costa Rica.

Williams marcó ante el Mixco (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Ese tipo es como un Vengador, un Iron Man, tiene el cariño de todo Panamá, pero yo espero que no vaya a jugar con el archirrival de Panamá en el clásico de Centroamérica; me dolería muchísimo, pero si Thomas no entra en sus planes, ahí sí le digo que vaya a hacer su carrera, pero depende de Thomas”.

Chepe contó sobre el gran cariño que le tiene Williams a Costa Rica y también al Monstruo.

“El abuelo es tico, sabe lo que es Costa Rica, está feliz en Costa Rica, de vivir tantas lesiones, de estar abajo y ahora como está volando”, manifestó Chepe Bomba a La Teja.

Newton inició el semestre con tres tantos por el campeonato nacional, sumado al último tanto ante el Mixco, tras una lesión de rodilla que lo alejó un año de las canchas.