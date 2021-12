Doctor de Saprissa aclara que David Guzmán no tuvo conmoción cerebral

Esteban Campos, doctor del Deportivo Saprissa, dijo este lunes a La Teja que el futbolista David Guzmán no sufrió una conmoción cerebral en el juego de ida de la semifinal ante el Herediano.

Campos explicó que fue una contusión simple, ocasionada por el golpe que se llevó en el choque contra el florense Gerson Torres.

Semifinal Saprissa vs Heredia Los jugadores morados se preocuparon ante la reacción de David Guzmań. José Cordero. (Jose Cordero)

La Teja contactó a Campos en Catar, donde se encuentra, y se mostró muy interesado en conversar sobre el tema. La comunicación fue por medio de WhatsApp.

-¿Cuál fue el protocolo que se siguió en el caso de David Guzmán?

- En primer lugar, quiero que tengamos de referencia que los protocolos de FIFA se utilizan para sus competiciones. Existe un esquema de trabajo para los partidos en mundiales, en donde estamos los venue medical officer, que somos los que tomamos decisiones fuera de la cancha y le damos soporte a los médicos de los equipos.

Nosotros damos las recomendaciones y velamos porque se cumplan esos protocolos de FIFA; no sucede en el resto de competiciones porque se supone que cada liga debe tener sus propios protocolos de conmoción y en Costa Rica no existen. No podemos medirnos con los protocolos de FIFA, no aplica. Al no tener, nos adaptamos a lo que Concacaf recomienda y obviamente a lo que FIFA recomienda, pero hay que tener en cuenta de que al no haber un oficial médico en los partidos que supervise lo que el médico está haciendo queda en la autoridad del médico las decisiones que se tomen.

[ Saprissa habría puesto en riesgo la salud de David Guzmán al mantenerlo en el partido ]

“Lo segundo, cuando las personas tienen un golpe en la cabeza es falso que deben abandonar el terreno de juego inmediatamente. Imagínese que cada vez que cabecea una bola, tiene una contusión, igual un codazo o un golpe. No todo golpe es una conmoción y necesitamos dejar eso claro. Guzmán no tuvo una conmoción cerebral, tuvo una contusión simple. FIFA establece que cuando hay un choque de cabeza se conceden hasta tres minutos, es la única indicación donde un árbitro puede parar por tres minutos un juego hasta que (el jugador) sea revisado y se determine si tiene síntomas de conmoción y si es necesario trasladarlo (a un centro médico)”.

Esteban Campos nos envió esta foto. Está en Qatar. Cortesía (Cortesía )

“David Guzmán no tuvo una conmoción, por eso no se llevó al hospital, ni se retiró”, dijo el doctor.

-El parte médico que envió Saprissa dice que fue un trauma craneoencefálico y que se le aplicó un protocolo de conmoción, eso se pudo prestar para confusión. Jamás indicaron que fue una contusión.

- El problema es que hay términos llenos de tecnicismo y por eso se debe tener cautela cuando se anuncie; no todas las personas entienden de la misma forma, son términos tan similares y a la vez tan diferentes que se habla de una contusión, conmoción, trauma craneal, trauma directo, contusión simple. Lo de David fue un trauma, no una conmoción.

David Guzmán. Instagram. David Guzmán tuvo una contusión y se le aplicó un protocolo de conmoción cerebral, según Esteban Campos. Archivo.

La pregunta que surge ahora es porque si es una contusión simple, el jugador tuvo pérdida de conciencia, como se aprecia en las tomas de televisión.

La Teja también consultó a la Unafut qué opinaba al respecto y contestaron que al ser un tema tan complejo, lo verían en el Consejo Director de hoy, donde responderían las preguntas que formulamos.

Finalmente el Colegio de Médicos está valorando el caso para ver si procede iniciar una investigación.