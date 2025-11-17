Dominio tico en casa: Honduras no encuentra la fórmula en el nuevo Nacional

Costa Rica se juega su última esperanza para ir al próximo mundial este martes contra Honduras en el Estadio Nacional, un escenario de muy buenos recuerdos para la Tricolor ante los catrachos.

Desde la inauguración del nuevo recinto de La Sabana, la Selección Nacional se encuentra invicta ante la bicolor, con unos números muy positivos; sin embargo, el “pero” para el combinado tico es el panorama adverso de no depender de sí mismo.

Costa Rica necesita ganar, no tiene otra opción para mantenerse con vida, pero, además, debe esperar que Haití deje puntos cuando reciba a Nicaragua en Curazao por la última fecha de la eliminatoria del hexagonal.

Costa Rica está invicto ante Honduras en el nuevo estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados)

Costa Rica vs Honduras en el nuevo estadio Nacional

La Sele jugó por primera vez ante los hondureños en el nuevo recinto de la Sabana, en la final de la vieja Copa UNCAF, disputada en suelo nacional, con triunfo para los ticos de 1-0, coronándose campeones en dicho compromiso, en el año 2013.

Para la eliminatoria de la Copa del Mundo de Brasil 2014, en el mismo año del encuentro anterior, idéntico resultado: Costa Rica se impuso nuevamente a los hondureños.

En el año 2017, Honduras estuvo realmente cerca de salir airosa del estadio patrio; sin embargo, Costa Rica logró conseguir el mítico tanto de Kendall Waston, sobre la hora, para sacar un empate a uno, y con ello la Tricolor selló su boleto al Mundial de Rusia 2018, teniendo este encuentro un sabor a victoria para los nuestros y de amargura para la H, que al final se quedó fuera de dicha Copa del Mundo.

Costa Rica venció 2-1 a Honduras en el último juego disputado en el estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados)

El más reciente enfrentamiento entre la bicolor y el conjunto nacional fue en la eliminatoria para Qatar 2022, en la que, de nuevo, los hondureños estuvieron cerca de al menos arañar unidades, pero un agónico gol de Gerson Torres le dio el triunfo a la Sele para imponerse 2-1 sobre los catrachos, sellar el pase al Mundial y dejar a Honduras en el último puesto de dicha eliminatoria.

Costa Rica es tercero en la tabla de posiciones con seis unidades, dos menos que Honduras, que en caso de ganar estaría clasificada al Mundial de Norteamérica 2026, salvo que Haití, que tiene las mismas unidades que los catrachos, salga airoso y logre mejorar la diferencia de gol con respecto a la bicolor, positiva de tres para los hondureños y de uno para los caribeños.

Costa Rica ante Honduras y el Haití contra Nicaragua se jugarán, simultáneamente, a las 7 p. m. de este martes.