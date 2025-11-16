Teleguía Deportes

Así se jugará última jornada de eliminatoria Concacaf que definirá el futuro de Costa Rica y los clasificados al Mundial 2026

Selección de Costa Rica llega a la última fecha con opciones mínimas tras caer ante Haití y dependerá de una combinación de resultados

Por Hillary Chinchilla Marín

La Concacaf tiene listos los seis partidos de la última jornada de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 que se disputarán el martes 18 de noviembre a las 7 p.m. La fecha será decisiva para definir los tres boletos directos, con una selección de Costa Rica que llega comprometida tras su reciente derrota.

El panorama de Costa Rica

Haití tiene posibilidades de ir al Mundial; mientras que Costa Rica y Honduras se complicaron. Panamá tampoco depende de sí en la eliminatoria de Concacaf.
Costa Rica perdió 1 a 0 contra Haití en la jornada anterior, un resultado que la dejó prácticamente fuera de la pelea. Para clasificar ya no depende de su trabajo, el equipo necesita que Haití pierda o empate ante Nicaragua además de ganar su propio partido contra Honduras en el Estadio Nacional.

Por otro lado, las posibilidades de acceder a uno de los puestos de repechaje continental son consideradas mínimas debido a la desventaja acumulada en la tabla y la dependencia total de otros marcadores.

Programación de la jornada definitiva

Todos los partidos se disputarán de forma simultánea:

FechaHoraLocalVisitante
Mar, 18/117:00 p.m.JamaicaCurazao
Mar, 18/117:00 p.m.PanamáEl Salvador
Mar, 18/117:00 p.m.Costa RicaHonduras
Mar, 18/117:00 p.m.HaitíNicaragua
Mar, 18/117:00 p.m.Trinidad y TobagoBermudas
Mar, 18/117:00 p.m.GuatemalaSurinam

La simultaneidad busca garantizar transparencia en la definición de los clasificados. La atención estará puesta en los duelos directos que pueden modificar el cierre de la tabla, en especial los que involucran a Costa Rica y Haití.

Nota realizada con ayuda de IA

