Así se jugará última jornada de eliminatoria Concacaf que definirá el futuro de Costa Rica y los clasificados al Mundial 2026

La Concacaf tiene listos los seis partidos de la última jornada de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 que se disputarán el martes 18 de noviembre a las 7 p.m. La fecha será decisiva para definir los tres boletos directos, con una selección de Costa Rica que llega comprometida tras su reciente derrota.

El panorama de Costa Rica

Haití tiene posibilidades de ir al Mundial; mientras que Costa Rica y Honduras se complicaron. (Prensa FCRF y AFP/Prensa FCRF y AFP)

Costa Rica perdió 1 a 0 contra Haití en la jornada anterior, un resultado que la dejó prácticamente fuera de la pelea. Para clasificar ya no depende de su trabajo, el equipo necesita que Haití pierda o empate ante Nicaragua además de ganar su propio partido contra Honduras en el Estadio Nacional.

Por otro lado, las posibilidades de acceder a uno de los puestos de repechaje continental son consideradas mínimas debido a la desventaja acumulada en la tabla y la dependencia total de otros marcadores.

Programación de la jornada definitiva

Jornada de este martes definirá los tres clasificados al mundial (Chatgpi/Chatgpt)

Todos los partidos se disputarán de forma simultánea:

Fecha Hora Local Visitante Mar, 18/11 7:00 p.m. Jamaica Curazao Mar, 18/11 7:00 p.m. Panamá El Salvador Mar, 18/11 7:00 p.m. Costa Rica Honduras Mar, 18/11 7:00 p.m. Haití Nicaragua Mar, 18/11 7:00 p.m. Trinidad y Tobago Bermudas Mar, 18/11 7:00 p.m. Guatemala Surinam

La simultaneidad busca garantizar transparencia en la definición de los clasificados. La atención estará puesta en los duelos directos que pueden modificar el cierre de la tabla, en especial los que involucran a Costa Rica y Haití.

