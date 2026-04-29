Dos exárbitros tiran fuego sobre la polémica entre Enrique Osses y Saprissa

Dos exárbitros nacionales dieron su posición sobre la polémica que se generó el martes, luego de la conferencia de prensa que hizo Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje.

El chileno presentó ante los medios una serie de datos relacionados con el VAR y, en ellos, se concluye que Saprissa es el equipo más beneficiado por los errores de esta herramienta, asunto que no cayó muy bien en la dirigencia morada.

En la tarde, durante el Media Day organizado por la Unafut, Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del cuadro morado, condenó el accionar de Osses y, además, dijo que apelarían la sanción que recibió Mariano Torres y Fidel Escobar, de cara a las semifinales.

Erick Lonis explotó contra Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Es una falta de respeto

El exárbitro Henry Bejarano considera una falta de respeto el mencionar a instituciones que habrían sido beneficiadas por el arbitraje.

“Lo que Osses debía hacer es reconocer que las cosas están mal, se le paga mucha plata y no se ven los resultados. En una parte le doy la razón, al hablar del tema de Mariano Torres, porque tenía que sancionarse, cometió un acto de indisciplina y se le ha aguantado por mucho tiempo.

“Pero por otro lado, le doy la razón a Erick Lonis, porque lo que dice es verdad: el arbitraje no está bien. Si Osses tuviera vergüenza presentaría su renuncia, porque lo del arbitraje se ha salido de control y no hay nadie que ponga barbas en remojo. Además, todos los equipos han sido beneficiados por el VAR y no se puede decir que uno ha sido apoyado en mayor medida.

Mariano Torres fue sancionado con 3 partidos, luego del incidente que protagonizó en el juego ante Puntarenas FC. Foto: archivo. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“Lonis se equivoca donde dice que van a apelar la sanción de Mariano, porque el jugador toca el celular del comisario y es una agresión y es una falta de respeto, es algo que en Saprissa le han permitido por tiempo”, dijo.

El exárbitro Rodrigo Badilla también condenó el accionar de Enrique Osses y tiró con todo:

“Hasta ahorita escucho a un presidente de una Comisión de Arbitraje decir que un equipo es el más beneficiado con el arbitraje. Eso no se puede hacer, si él lo sabe, ¿por qué lo ha permitido cada jornada?

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“Creo que no tuvo que decirlo, no es conveniente para el gremio arbitral, eso puede condicionar un partido. Creo que los árbitros han fallado contra varios equipos, contra Cartago ni qué decir, pero no solo han apoyado a Saprissa, han ayudado a otros clubes. Enrique Osses no debería estar en este puesto, le está haciendo mucho daño al arbitraje.

“Lo de Lonis es lógico, él defiende a su equipo, cuántas veces no han perjudicado a Saprissa, por ejemplo con golpes y empujones a Kendall Waston, pero el defensor también ha cometido faltas, pero eso no es tan grave como lo que hizo Osses.

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, presentó una serie de datos que no cayó muy bien entre un sector de la afición. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Me parece que Saprissa tiene derecho a apelar la decisión de suspender a Mariano Torres y Fidel Escobar. El comisario es una autoridad en los partidos y si un jugador le falta el respeto a un comisario, esta persona debe hablar con el cuarto árbitro, quien se comunica con el central y reporta lo sucedido.

“Ahí el árbitro puede expulsar al jugador. Si Erick Mora le hubiera dicho lo que pasó al central Steven Madrigal ahí, el réferi hubiera tomado una decisión, por faltar el respeto en cancha, pero ahí falló el comisario, al no hacerlo de inmediato, hubo una serie de incongruencias en este partido”, comentó.