Dos exentrenadores del Saprissa figuran como candidatos para director de Selecciones Nacionales

Ignacio Hierro quedó fuera del cargo de director de Selecciones Nacionales el 10 de diciembre anterior

Por Yenci Aguilar Arroyo

Dos extécnicos del Deportivo Saprissa suenan para ocupar el cargo de director de Selecciones Nacionales, que anteriormente fue ocupado por el mexicano Ignacio Hierro.

Este miércoles, el periodista Anthony Porras, en Columbia Deportiva, comentó que en la Federación Costarricense de Fútbol ya comenzaron las entrevistas para buscar la persona que lidere el proceso de las distintas selecciones masculinas y femeninas.

Ronald González, entrenador nacional. Rafael Pacheco.
Ronald González suena como director de Selecciones Nacionales. Foto: Rafael Pacheco.

Los candidatos al puesto de director de Selecciones

Según Porras, los candidatos son Rónald González, Paulo César Wanchope y Ángel Catalina.

Recordemos que González y Wanchope ya ocuparon cargos como técnicos de las distintas selecciones nacionales; mientras que Catalina estuvo en la mira de las autoridades de la Fedefútbol desde antes de la contratación de Hierro.

Catalina llegó a Costa Rica a mediados del 2021, para laborar como gerente deportivo del Saprissa y dejó el cargo en el 2023.

Nuevo logo de la fedefútbol.
Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

