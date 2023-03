Douglas Sequeira responde a las críticas de Hernán Medford

Douglas Sequeira dice que él no anda viendo qué dicen sus colegas. (Jose Cordero)

Douglas Sequeira, asistente técnico de Luis Fernando Suárez, respondió a las críticas de Hernán Medford y otras personas por su regreso a la selección nacional.

La Teja le consultó al Esqueleto su opinión sobre los duros comentarios del Pelícano, quien dijo que, a pesar de su fracaso con la selección sub-23 en el 2021, le dieron el chance de volver

“Yo soy entrenador de fútbol, respeto todos los comentarios, pero no me quedo en eso, es todo lo que voy a decir”, dijo brevemente.

Para Douglas, él tiene algo que los últimos cuatro entrenadores de la Sele le han visto, porque han decidido a tenerlo a su lado.

“Yo creo en mi capacidad, he sido uno, dos o tres en un cuerpo técnico, soy un profesional que lo que me corresponde hacer lo hago bien. Cuando digo lo que tengo es porque los últimos cuatro entrenadores se han quedado conmigo, yo respeto todos los comentarios, pero no me rijo por los comentarios de colegas o cualquier otra persona”, concluyó.