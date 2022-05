Douglas Sequeira: “San Carlos es ganador y yo quiero clasificar”

El técnico Douglas Sequeira irá con todo ante Alajuelense para amarrar la clasificación. José Cordero. (Jose Cordero)

San Carlos tiene un juego clave ante Alajuelense, con un triunfo en la Catedral del fútbol estaría muy cerca de lograr meterse en semis, pero no por eso lo irá a buscar a lo loco, eso lo tiene muy claro el técnico norteño, Douglas Sequeira.

“El 4-3-3 o el 3-4-3 no lo voy a cambiar, pero si tengo que limitarme un poco, salir jugando, ser más estratega, jugar con los momentos del juego, lo voy a hacer, yo soy un ganador, San Carlos es ganador y yo quiero clasificar.

“No me voy a abrir en dos fechas, de nada me sirve jugar bien en el campeonato si no clasificamos, si tengo que hacer un partido inteligente lo voy a hacer, nosotros merecemos más”, expresó.

El entrenador norteño afirmó que el equipo es consciente de que se jugarán la vida y saben que Alajuelense irá con todo a pesar de que ya no se juega nada.

“El partido que condiciona todo el campeonato es el de nosotros, nosotros mañana (jueves) podemos dar un paso importante, no será fácil, jugaremos contra un gran equipo. Yo voy a hacer un planteamiento para minimizar a Alajuela, sé que ellos querrán minimizarnos a nosotros. Me agarro mucho de (Álvaro) Saborío, Roberto (Córdoba), Rachid (Chirino) y solo Dios sabrá si nos va a alcanzar”, aseguró.

No hace números

El entrenador manifestó que él no pasa haciendo números, pero reconoció que independientemente de la fecha 21 en la 22 todavía tendrá posibilidades.

“Realizamos el último entrenamiento pensando en Alajuela, en el transcurso de la mañana recibimos las sanciones, desde ayer (martes) planificamos el partido, ya tengo clara la alineación y las características del rival.

“Ya lo tengo decidido, me preparo para enfrentar al mejor Alajuela, a Bryan (Ruiz), a (Freddy) Góndola, a (Johan) Venegas, a Carlos Mora, a Alex López, a Pipo, a (Alexis) Gamboa, pero si deciden poner otro equipo lo que cambia son las características, pero el estilo de juego me imagino que será el mismo”, comentó.