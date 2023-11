Duelo ante Grecia allanaría el camino del Saprissa por un nuevo récord

El Deportivo Saprissa está cerca de romper una marca que pocos han defendido. (Jose Cordero)

El Deportivo Saprissa tiene amarrado el boleto a semis y cerrar todas las instancias finales de local en el Apertura 2023 y a nada de sentenciar el liderato, para el juego de este jueves ante Municipal Grecia va por otro objetivo que lo marcará en la historia del fútbol nacional.

Se trata del récord de puntos en la fase regular, una distinción que por el momento la posee el Club Sport Herediano.

Pero ¿cómo está la cosa con eso?, aquí le explicamos en detalle.

Los pupilos de Vladimir Quesada actualmente tienen 49 puntos por ganar 16 mejengas y empatar una, en caso de vencer a los griegos llegarían a 52 y si cierran con otro triunfo ante Santos este fin de semana, alcanzarían la cifra dorada de 55 unidades.

Una marca que posee el Team desde el Apertura 2017 al acumular 54 puntos, obtenida bajo la dirección de Hernán Medford, que se la arrebató a Liga Deportiva Alajuelense de Oscar Ramírez, los manudos la impusieron en el Invierno 2013 con 53 puntos.

Para conocer la importancia que tendría para el Sapri dejarse ese récord, conversamos con Gerardo Coto Cover, periodista de Deportivas del 13 y uno de los estadígrafos más reconocidos del balompié tico, de los que valora aún más los números y este tipo de marcas.

Coto indicó que sí ve posible que los morados logren el récord, pero el principal reto será vencer a los santistas en territorio guapileño.

“Veo posible que Saprissa se lleve el triunfo ante Grecia, pero no con una amplia comodidad. No obstante, el partido ante Santos sí me parece más complejo, sobre todo por la localía de los santistas, por lo general a Saprissa le ha costado sacar puntos en Guápiles. Aunque el juego ante los guapileños puede ser complejo, me parece que perfectamente Saprissa puede sacar los seis puntos”, sentenció.

En caso de obtenerlo, para los morados ese logro sería vital para motivarse en la próxima ronda.

“Si eventualmente Saprissa conquista los 55 puntos, sería un aspecto anímico muy importante, porque se alimentaría mucho en las marcas que rompe y el hecho de conseguir algo que actualmente lo tiene el Herediano, que tiempo atrás se lo arrebató a Alajuelense, me parece que sería crucial, aunque algunos digan que no, les serviría para enfrentar las semifinales”, finalizó.

El primer reto de los morados por ese récord se jugará este jueves a las 3 p. m. en el estadio Rafael Bolaños en El Coyol de Alajuela.