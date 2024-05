Yael López se sincera sobre las duras críticas que le han hecho en su paso por Alajuelense

Los 45 minutos ante Herediano es el mayor rango de tiempo que Yael López ha jugado en Alajuelense con Alexandre Guimaraes. (Jose Cordero)

Yael López es de los futbolistas de Alajuelense que la ha pasado más rudo en los últimos meses de los rojinegros, ha sido blanco de muchas críticas por parte de la prensa y aficionados por su rendimiento.

Algunos cuestionamientos han sido más duros que otros, al punto que un sector de los fiebres ponen en entredicho su permanencia en el equipo, el lanzamiento de dardos no se ha detenido.

Los ataques han venido hasta de rivales y en medio partido en los que le han gritado y tratado de “malo” o que por su lado es el sector más débil y por dónde hay que entrar, lo que han jugado dicen que el hecho de que no esté fuerte de la jupa podría afectar.

López se ha metido en una burbuja para que ninguno de esos comentarios lo afecten

“Imagináte el montón de gente que dice que uno es malísimo, lo que ellos o cualquiera diga en este momento, la verdad es que uno no tiene que tomarle importancia y a mí no me preocupa, uno más, uno menos que hable es lo mismo”, destacó.

Más de que si las críticas son atinadas o no, el lateral ha demostrado mucha fortaleza para soportar los ataques y a diferencia de otros jugadores que se empeñan en ocultar situaciones, López reconoce que en ciertos momentos ha podido dar más, pero no se hunde por más que otros le tiren.

“Por supuesto que uno lo tiene que asumir con responsabilidad, estamos en un club muy grande y uno siempre quiere dar lo mejor. Por ahí he sido de los más criticados y obviamente yo lo sé, no me escondo, cuando hablan de los laterales es mi posición”.

“Sé que no hemos tenido buenos momentos y está claro, uno también tiene que aceptar cuando no anda bien, pero siempre se busca mejorar. Yo, primeramente quiero ser de los mejores laterales de Costa Rica, todavía creo que estoy a tiempo y que me falta mejorar”, dijo a La Teja sobre el tema.

Sé que me falta mejorar los centros, que es lo que mucha gente critica, estoy trabajando en eso — Yael López

López tiene muy claro cuáles son los detalles que le falta por pulir y en los que dice que trabaja.

“Sé que me falta mejorar los centros, que es lo que mucha gente critica y yo estoy trabajando en eso, es algo en lo que me esfuerzo, sé que puedo hacerlo. Quiero luchar por más cosas, quiero ser titular en Alajuelense, ir a la Selección Nacional como lo he estado haciendo, es parte de las cosas por mejorar”.

Yael estuvo en las últimas dos convocatorias del seleccionador Gustavo Alfaro, en el amistoso contra El Salvador en febrero y luego en el fogueo ante Argentina en marzo, disputado en Los Ángeles, Estados Unidos, por lo que más allá de las críticas que reciba, al menos el técnico de la Sele algo le ve y le ha gustado.

Yael López con Andrés Carevic tenía más oportunidad como titular. (John Durán)

Técnico cambió de idea

Alexandre Guimaraes ha puesto a sus laterales a competir, en el caso de la derecha no es la excepción, zona adonde Carlos Martínez ha tenido un poco más de oportunidad, pero Yael no tira la toalla en esa lucha.

Dentro de esa competencia para López es que está la clave para crecer en su consideración.

“La competencia con Carlos ayuda mucho, él ha venido jugando de titular y ahora yo tengo que volver a pelear el puesto, a hacerlo como lo venía haciendo antes, eso es parte de lo que el profe ha hablado con nosotros que debemos dar el máximo”, añadió.

López ha tenido menos chance con Guima para jugar que con Andrés Carevic, solo ha jugado tres partidos, en los que entró como variante; apenas dos minutos ante Pérez Zeledón, doce contra Saprissa y 45 al ingresar al mediotiempo versus el Herediano.

Con Carevic por su parte, jugó siete partidos y en todos entró de titular, una muestra de adonde se dio una de las variantes tácticas desde que hubo el cambio de banquillo rojinegro.