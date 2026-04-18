¡Duelo de fieras! River Plate y Boca Juniors exponen sus invictos en un Superclásico que promete sacar chispas

River Plate recibe este domingo a las 2 de la tarde, hora de Costa Rica, a Boca Juniors, en una nueva edición del gran clásico del fútbol de Argentina.

Desde la salida de Marcelo Gallardo y la llegada de Eduardo Coudet al banquillo de los millonarios el pasado 15 de marzo, el conjunto de la franja viene casi intratable. Tras ganarle a Sarmiento 2-0, desde entonces solo suma triunfos, con la excepción del empate en fase de grupos de Copa Sudamericana ante Blooming en condición de visitantes.

River recibe a Boca este domingo a las 2 de la tarde hora de Costa Rica (LUIS ROBAYO/AFP)

River suma con el “Cacho” Coudet cinco victorias y un empate, por lo que este domingo ante el máximo rival espera mantener la gran racha.

Por su parte, Boca llegará al Estadio Monumental con un inicio soñado en la Copa Libertadores, luego de golear al Barcelona de Ecuador 3-0 y debutar con triunfo en Chile sobre la Universidad Católica 1-2. Mientras que por el certamen doméstico, no conocen la derrota desde el pasado 8 de febrero, cuando cayeron en condición de visitantes 2-1.

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El historial histórico de este duelo de gigantes de América lo domina ligeramente el conjunto xeneize con un total de 93 victorias, 84 empates, mientras que River suma un total de 88 victorias ante su máximo enemigo futbolístico.