Dylan Flores: “Sabíamos que los partidos que quedaban no los podíamos dejar ir”

El jugador Dylan Flores celebró con todo el gol que le marcó a los norteños. Mayela López.

El volante del Cartaginés, Dylan Flores, anotador del primer gol brumoso en el duelo ante San Carlos, reconoció que en el club deben mejorar para evitar goles tempraneros.

“Tenemos que cerrar filas, el equipo no estaba jugando del todo mal, pero seguimos fallando en los primeros minutos y si usted ve llevamos 4-5 partidos en los que recibimos goles tempraneros y tenemos que seguir afinando detalles pero lo más importante es concretar, somos un equipo que genera bastantes llegadas”, afirmó el jugador blanquiazul.

Flores contó cómo logró la anotación y añadió que se siente bien por el momento que vive con el club.

“El lateral me dejó mucho espacio, sabía que Ronaldo (Araya) me la iba a dar y la traté de poner al palo más cercano. Vi al línea y me guié con él (para validar que había entrado el balón).

“Al final trato de estar bien, para aportarle al equipo en donde el profesor lo necesite”, manifestó.

Dylan también le agradeció a los aficionados por el apoyo.

“Era importantísimo ganar, sabíamos que los partidos que quedaban no los podíamos dejar ir, creo que el equipo, a pesar de ir remando contra corriente, demostró carácter, lo que teníamos el torneo pasado, no importa el marcador”, expresó.

Los brumosos empezaron contra las cuerdas, pero se levantaron y obtuvieron 3 puntos que valen oro. Mayela López

Reconocer errores

Del otro lado, el también mediocampista de San Carlos, Wílmer Azofeifa recalcó que pese al buen partido ante el campeón, la pifiaron en detalles que les costó el juego.

“Era un partido importante porque nos definía lo que queremos, poner al grupo interesante”.

“Últimamente hemos tenido malos resultados, nos sigue costando los segundos tiempos, pero hay que seguir trabajando, aquí no hay fórmulas mágicas, creemos en la idea del profesor, creemos en nosotros, en toda la institución y vamos a seguir dándole, para ver si hay chance de clasificar”, dijo.