El deseo de convertirse en legionario motiva al lateral de Cartaginés Carlos Barahona

Carlos Barahona (izquierda), lateral del Cartaginés es el actual goleador del club brumoso. John Durán. (JOHN DURAN)

A sus 19 años, el lateral Carlos Barahona se ha convertido en una de las principales armas del Club Sport Cartaginés y el muchacho no solo ha respondido en la zaga, sino que en este momento es el goleador del cuadro brumoso.

Este joven, vecino de San Rafael de Oreamuno de Cartago, lleva 3 goles (uno por juego) en lo que llevamos del Apertura 2022 y sin aires de grandeza afirmó que quiere seguir trabajando, para ser tomado en cuenta en la Selección Nacional y pulseando dar el salto al extranjero.

El joven le dio el empate a Cartaguito el sábado pasado, cuando le anotó al Deportivo Saprissa, en el juego que se llevó a cabo en el estadio de los morados y luego del juego contó cómo lo apoya el cuerpo técnico blanquiazul, encabezado por Géiner Segura.

“La verdad es que soy un profesional, me cuido bastante y trato de mejorar día con día y poder dar el salto, que es lo que quiero ahorita, también con la Selección”.

“El profe (Géiner) se sienta a hablar conmigo, me aconseja mucho, la verdad me ayuda mucho, también el profe Wright y han cambiado mi pensamiento, eso es bueno”, manifestó.

Sobre su buena racha con el gol, Barahona añadió que no se esperaba aportar con tantos (contra Puntarenas, San Carlos y Saprissa).

“Los goles me motivan un montón, porque es lo que más quiero, anotar, defender, ayudar al equipo y se me está dando gracias a Dios, hay que seguir poniéndole y estoy agradecido con el grupo por darme la confianza”.

“La verdad no me lo esperaba, hacer 3 goles en 3 juegos, pero se me está dando, me gusta ir al ataque, hacer las jugadas, seguiré con la misma consigna y ojalá pueda hacer más goles”, mencionó.

El joven consiguió su primer título con Cartaginés, el 6 de julio pasado. Instagram.

Buen papel

Carlos se formó en las ligas menores del cuadro brumoso, club al que llegó en el 2012 y en el 2020 jugó para Juventud Escazuceña, club de la Liga de Ascenso. Inclusive, con el equipo de la ciudad de las Brujas, el brumoso se coronó campeón del Clausura 2020.

Su buen paso por la segunda división hizo que regresara al equipo blanquiazul, para el torneo de Apertura 2021.

“Desde que tengo 12 años he estado aquí, me han ayudado mucho renovación y aún me queda un año de contrato, ya hemos conversado sobre una renovación, pero aún no se resuelve nada y mientras tanto estoy aquí y mientras esté aquí daré todo con el equipo de mis amores”.

“Ahorita el torneo no inició como esperábamos, apenas tenemos dos puntos, pero hay que seguir adelante, ganar los partidos, porque si seguimos así no nos va a alcanzar, hay que estar enfocados en lo que se viene”, manifestó.

Carlos se desvive por sus abuelitos, doña Mayela y don Santiago. Cortesía.

Un tesoro

Carlos vive con sus abuelitos, don Santiago y doña Marlen, quienes son todo para él.

“Mi familia es mi mayor apoyo, todo lo hago por ellos y me motivan para salir adelante. Ellos están muy contentos con lo que hicimos el torneo pasado (campeonato) y ojalá siga bien para seguirlos haciendo felices”, expresó.

El muchacho recordó que su abuelito, el más fiebre de los dos, era quien lo llevaba al estadio cuando era un niño y es quien está más pendiente de la carrera del defensor.

“Siempre me piden que siga enfocado en lo que quiero y toca hacerles caso porque son los jefes (risas), siempre me aconsejan que siga adelante.

“Antes de los juegos hablo con ellos, sobretodo con mi abuelo que es el más fiebre y siempre me esperan en la casa luego de los juegos y hablo con ellos de los partidos”, destacó.

Los orgullosos abuelitos saben que en cada mejenga, Carlos tiene un lugar para ellos.

“Siempre trabajo para hacer bien las cosas, por ellos, sé que vienen mejores cosas y es para ellos. Cada gol que he marcado, son dedicados a mis abuelos, que son todo para mí”, destacó.