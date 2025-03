Eduardo Solano responde fuego con fuego a Christian Sandoval

Este lunes se encendió la polémica con dos de los periodistas deportivos más reconocidos de la actualidad, Christian Sandoval, director de Teletica Radio y Eduardo Solano, quien trabaja como presentador y productor TUDN radio Univisión.

Eduardo Solano dice que su perfil siempre ha sido muy internacional. No le interesa generar polémmica. (José Cordero/José Cordero )

Sandoval fue quien hizo arder el inicio de la semana, al mentar a Solano en el programa matutino de este lunes, cuando dijo que solo ha tenido un jefe malo, no, malísimo, en su vida y dijo que era don Eduardo.

“Yo he estado en ambientes laborales pesadísimos, he tenido jefes malísimos, malísimos. He tenido jefes muy malos, bueno no, en realidad solo tuve un jefe malísimo, uno nada más: Eduardo Solano, pero los demás ambientes han sido distintos. Rolando, a lo que voy es que los ambientes laborales también te consumen”, expresó.

La Teja localizó a Solano y le preguntó si sabía lo que había dicho Sando y si quería decir algo al respecto. Don Eduardo conversó y dijo lo siguiente.

“No tengo por qué defenderme, parto por lo primero, tengo muchos años de trabajar en medios, afortunadamente mi proyección es tan grande que el medio local no lo veo. No me paso fijando en qué dicen lo demás”, manifestó.

“Probablemente todos hemos tenido jefes buenos y jefes malos y también colaboradores buenos y malos, de esos también hay. A veces hay que tomar decisiones, con eso respondo. Mirá dónde estoy, no me interesa la polémica y menos con él, vea, estoy afuera, aquí sigo”.

Eduardo amplió en ese punto, dijo que lleva 33 años trabajando en Univisión y ha tenido todo tipo de jefes y aún está en el mismo sitio.

Yo estudié estadística y periodismo porque me gusta mucho". — Eduardo Solano, periodista

“Sé que en el medio no le caigo bien a mucha gente, porque mi perfil siempre fue muy internacional, me abrí camino, pero si me preguntás, pocos han logrado lo que he logrado, lo que pasa es que tengo un perfil bajo”, añadió.

Le preguntamos a Eduardo si Christian le guarda algún resentimiento por algo.

“Ni idea, tomé decisiones con lo que quería hacer pero si lo tuvo o no, no sé. Eso fue hace casi diez años, pero tampoco me interesa”, dijo.

Feliz de la vida

Eduardo Solano también nos contó un poco acerca de él, de lo que hace y de cómo se encuentra en esta etapa de su vida. Dice que ya le ha pasado la fiebre de la televisión, pues está disfrutando a su familia, hijos, nietos y que todo lo sigue haciendo con mucha pasión.

Christian Sandoval y Eduardo Solano enciendieron hoy el ambiente deporitvo. (Archivo/Archivo )

“Me va muy bien, soy reconocido internacionalmente, soy parte de jurado del salón de la fama del fútbol mundial. Soy muy afortunado porque tengo relación con la gente de Estados Unidos y de México y he logrado hacer todo lo que un periodista deportivo quiere hacer, teniendo en cuenta nueve mundiales de fútbol (uno con Columbia, donde fue jefe de Sandoval)”, manifestó.

Incluso, dijo que mucha gente de Costa Rica cuando lo ven, le recuerdan aquella frase de que nadie es profeta en su tierra.

“Afuera me reconocen, en Estados Unidos inicié en el 2001 y la gente me ve y me dicen el ‘Tico Solano’, porque siendo de Costa Rica así me dicen. Toda la comunidad latina me reconoce, el nombre mío es fuerte”.

Solano nombró algunos periodistas que han sido importantes en su carrera por el espacio y la guía que le proporcionaron y son nombres pesados, que lamentablemente ya fallacieron

“Estoy agradecido con Parmenio Medina, Humberto Ramírez, José Luis el ‘Rápido’ Ortíz y Ramón Col en canal 2″, aseguró.

Como parte de su influencia, dice que Sudamérica ha sido fundamental. “Viví mucho tiempo en Chile, entonces soy sur, me gusta el periodismo sur, el Gráfico, por ejemplo”, añadió.