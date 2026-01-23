El accidente que sufrió Gustavo López mientras un compañero le daba un besito por su cumpleaños

El periodista Gustavo López celebra este viernes una nueva vuelta al sol y junto a sus compañeros de Teletica Deportes y TD Más se fue a festejar.

Todo iba bien a la hora del almuerzo, pero cuando su compañero Adrián García lo iba a felicitar sufrió un pequeño accidente.

En pleno almuerzo, los compañeros de almuerzo de Tavo, entre ellos Adrián Méndez, Eduardo Castillo, Andrés González y Christian Sandoval.

Así celebró Gustavo López su cumpleaños. Foto: Instagram Christian Sandoval. (Foto: Instagram Christian Sandoval. /Foto: Instagram Christian Sandoval.)

¿Qué le pasó a Tavo López?

Todos le pidieron a Adrián que le diera el tradicional besito a López.

García se levantó de su silla y se puso al frente de Gustavo para darle el beso y cuando el cumpleañero se iba a sentar, sus lentes se enredaron en un chorreador de café, que tenía una tacita y el café le cayó en sus pantalones.

“Me tenía que pasar un chasco! Andar con estos maes nunca deja nada bueno. Los amigos son un tesoro. Gracias a todos los que están en el video y a los que me escriben o llaman para desearme buenas vibras. Se les quiere en serio”, escribió junto al divertido video.