El ambicioso plan que ejecutará Boca Juniors para ampliar la Bombonera

Después de muchos años sin novedades, con muchos rumores y pocas certezas, parece que ahora sí habrá cambios en la Bombonera. Y, en principio, se tratará de una fuerte renovación y el club de la Ribera se apresta a anunciar una ampliación de su estadio, con la idea de llevar la capacidad, primero, de 57.000 a 67.000 espectadores.

¿En qué consistirá el cambio central? La principal noticia es la construcción de una cuarta bandeja, por encima de las ya ubicadas, que daría lugar a 6.000 nuevos asientos, todos correspondientes al sector de plateas. Luego, se quitarán las butacas del sector K y allí se conseguirá más capacidad para extender el aforo a unas 67.000 personas.

La idea es comenzar las obras en junio, una vez que concluyan el torneo de Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores, y en principio la idea es que el club no tenga que mudarse a otro escenario para disputar sus encuentros oficiales. La intención es que la construcción de esta cuarta bandeja del estadio Alberto José Armando se complete en este año.

La Bombonera será ampliada, para albergar a 67 mil aficionados. Foto: tomada del sitio web de Boca Juniors.

El proyecto

La mudanza parcial sí será necesaria para la segunda parte del plan de remodelación, que contempla correr el campo de juego unos cuatro metros hacia el sector de plateas, la construcción de un túnel para ambos equipos y cambiar de lado los bancos de suplentes.

Todo ello, para proceder a la demolición de los palcos que se levantaron en 1996 durante la gestión de Mauricio Macri, y allí se construirán dos sectores de plateas, más un nuevo esquema de palcos, con la idea de extender la capacidad a 80 mil espectadores.

Habrá una nueva bandeja en el sector de plateas y se correrá el campo de juego hacia ese lado. Foto: Manuel Cortina / La Nación, Argentina.

La última noticia que había tenido la Bombonera de manera oficial había sido a fines de octubre del año pasado, cuando se habló del acuerdo para la creación de un Hard Rock Café. La asamblea extraordinaria de representantes de Boca Juniors había aprobado durante la madrugada del jueves 30 el acuerdo comercial para la instalación de un Hard Rock Café Boca en el emblemático estadio.

Riquelme había rubricado el convenio durante el Mundial de Clubes en Miami. El proyecto le cedió a la firma la operación de un espacio de 900 metros cuadrados para crearlo donde hoy funciona la vieja confitería del estadio.

Una vista transversal, de cómo quedaría el estadio del Boca Juniors. Foto: tomada de X Ampliar la Bombonera.

¿Y sobre la ampliación de la Bombonera o la creación de un nuevo estadio? Juan Román nunca fue partidario de una mudanza. Por lo que siempre, lo que se analizó desde que el actual presidente tomó el poder, fue de una reestructuración interna para ganar lugares. En los últimos seis años se analizaron varios proyectos y hubo un sinfín de versiones.

“Estoy seguro de que en cualquier momento Román nos va a dar la noticia. Lo noto muy ocupado con el tema de la ampliación. Él quiere que muchos más de nuestros hinchas puedan venir a la cancha”, había dicho Mauricio Serna, por entonces integrante del Consejo de Fútbol, en diciembre del 2024, cuando los simpatizantes estaban inquietos por la cada vez más difícil empresa de conseguir una entrada para ver a Boca.

