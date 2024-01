El argentino Lionel Messi ya causa locura en El Salvador

El argentino Lio Messi ya se encuentra en El Salvador donde disputará un partido de fogueo, de carácter amistoso con su equipo el Inter de Miami.

Lionel Messi, Luis Suáez, Sergio Busquets y Jordi Alba, en El Salvador. Casi nada. (El Heraldo)

El Inter de Miami de la MLS disputará un partido amistoso el viernes 19 de enero contra la Selección de El Salvador, en el mítico estadio Cuscatlán de la capital salvadoreña a las 7 de la noche, pero las puertas del estadio se abrirán a las 12 mediodía.

“Habrá actividades familiares desde temprano que nuestros patrocinadores han puesto a disposición. Va a haber un opening, muchas experiencias lindas, por eso las familias deben venir temprano”, expresó la representante de Meta Show Entertainment, Yesenia Egli.

Algunos aficionados se tomaron fotos con Messi. (El Heraldo)

En la cuenta oficial del equipo interista, ya se aprecian fotos de la Pulga Messi, con otras estrellas del equipo de la MLS como Luis Suárez.

El jugador de Liga Deportiva Alajuelense, Leonardo Menjívar, salvadoreño, está convocado para el partido y podría tener la posibilidad de actuar ante el cuadro del Inter.

Messi ya está en El Salvador. (El Heraldo)

Mientras Messi y compañía llegaron a El Salvador, trascendió la noticia de que los representantes de El Salvador para la votación de The Best, que ganó Messi, no votaron por el argentino.

Lionel Messi se puso la camiseta de El Salvador, con sus hijos. (El Heraldo)

El portero y capitán Mario González le dio sus votos a Kevin de Bruyne, Erling Haaland y Kylian Mbappé, mientras que el técnico Rubén de la Barrera lo hizo por Rodri, de Bruyne y Halaand.

El periodista Gabriel Campos sí le dio un voto, lo hizo por Haaland, Messi y Mbappé.