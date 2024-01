Polémica en The Best: MisterChip critica fuertemente el premio ganado por Lionel Messi

El reconocido estadígrafo español, MisterChip, dio una opinión muy crítica sobre el premio The Best que ganó el argenitno Lio Messi, el tercero de su carrera.

Así quedó la votación, Messi ganó por dos capitanes más que votaron por él. (Pantallazo)

Los premios The Best los otorga la FIFA y se decide mediante una votación que incluye a los capitanes de las selecciones del mundo, los entrenadores, algunos periodistas connotados y una parte de la afición.

En esta ocasión, la terna quedó entre Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé. Messi y el vikingo Haaland empataron en 48 puntos pero el argentino se llevó el primer lugar porque más capitanes votaron por él (13 a 11).

Messi es considerado por muchos el mejor jugador del mundo. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)

Pero el resultado ha generado algunas críticas de conocedores que no le dan suficientes méritos a la Pulga por su actuación en el periodo que corresponde a la votación, que excluye el título mundial de Qatar. El periodo iba después del mundial, que terminó en diciembre del 2022 hasta agosto del 2023.

Con el premio, Messi obtuvo su tercer galardón y supera a Cristiano Ronaldo y a Robert Lewandowski. Messi también es el máximo ganador del Balón de Oro que otorga la revista France Football, con siete.

Entre esos críticos al premio de Messi, está MisterChip.

“El mismo que nos dijo hace un año que Messi era justo ganador de The Best 2022 y, hace unos meses, justo ganador del Balón de Oro 2023, por haber conquistado la Copa del Mundo con una actuación MEMORABLE en tierras cataríes nos dice ahora que es una BROMA DE MAL GUSTO que haya ganado The Best 2023 (premio para el que ya no se tenía en cuenta lo que sucedió en Qatar 2022)”.

“Messi no ha contraído méritos suficientes para ser ni TOP-50 del planeta entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023 (las fechas de comienzo y fin de evaluación para The Best 2023, según las normas publicadas por FIFA). Que apareciera en la terna final ya me parecía una broma, pero que incluso lo haya ganado ya es la final que define a la perfección el nulo valor que tienen estos premios”, tiró el español.