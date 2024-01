La petición que los enmascarados ticos hacen a la Unafut para salvar el folclore en el fútbol

Greivin Garro, el enmascarado naranja y Nelson Núñez, el enmascarado azul, aficionados al Puntarenas FC y al Cartaginés respectivamente, le tienen una propuesta a la Unafut para salvar el folclore del fútbol nacional.

Ellos le han dado colorido a los estadios con su singulares personajes, pero el reglamento de la Unafut impide que haya aficionados con el rostro cubierto en los estadios, por temas de seguridad. Por eso, ya no pueden asistir con máscaras.

Greivin Garro, el enmascarado de Puntarenas (Cortesía )

Lo mismo ha ocurrido en el estadio Alejandro Morera Soto y en el Ricardo Saprissa con fanáticos que han llegado disfrazados de fantasmas.

Ante esta situación, cada uno, por separado, brindó la misma idea, con diferentes palabras, que quieren hacer llegar a la Unafut para que no desaparezca esa forma tan particular de ver los partidos.

Los enmascarados dicen que están dispuestos a registrarse en la entrada de cada estadio con la administración, con seguridad privada, con la Fuerza Pública o con quién sea necesario, mostrar la cédula y decir que van a estar en el estadio con la máscara.

Están castrando al aficionado porque es bonito llegar al estadio y que haya alegría, colorido”, — El enmascarado naranja

De esa forma, según la idea que tienen, si pasa algo que los involucre, las autoridades van a saber de quiénes se trata. “El que nada debe, nada teme”, expresó Garro.

Esto se da porque ahora, si ellos ingresan a un estadio con la máscara, llegan los de seguridad privada y les dicen que se tienen que quitar la máscara o abandonar el recinto deportivo.

El enmascarado azul con su pequeña hija Lucía. (Cortesía )

“Siento que están castrando al aficionado porque es bonito llegar al estadio y que haya alegría, colorido, con pólvora fina, música, etcétera porque el tiquete que está pagando la gente va de la mano con el equipo local y el espectáculo visual.

“¿Por qué Saprissa sí lo puede hacer? porque pagan la multa, nosotros no podemos, pero tengo derecho a ver algo similar en Puntarenas, en Limón, en Cartago”, afirmó Garro.

Mientras tanto, el aficionado brumoso considera que están matando de a poco el folclore del fútbol y dijo, incluso, que hasta ha llegado a pensar en dejar de ir al estadio.

“Uno solo llega a apoyar y no a hacer daño, no veo porqué negar la forma de apoyar al equipo, ahora ni con la bandera podemos llegar, con un pedazo de tela, ¿qué daño puedo causar? también me la quitan”, añadió.

Núñez se refiere a banderas sin palo.

Vicky Ross, presidenta ejecutiva de la Unafut, expresó que el reglamento establece que las personas en los estadios no pueden ir con el rostro cubierto por razones de seguridad.

“La verdad, la propuesta no es viable, no existe la capacidad instalada hoy para poder llevar bien el registro. Pero estamos trabajando para ver cómo fortalecemos las capacidades de equipos y estadios”, explicó Ross.

En cuanto a las banderas dijo que, si no llevan palito, no están prohibidas, excepto las gigantescas, para las cuales debe haber una coordinación previa con el Comité de Competición.

El porteño expresó que tiene en mente mandar a hacer una bandera gigante con un mensaje positivo para llevar al estadio, que la leyenda sea algo así como: “menos muertes, más deportes”, o “queremos paz en Puntarenas”, pero no se anima por la situación. “No tengo idea de si cuando llego a un estadio me las quitan, entonces, ¿para qué va hacer uno el gasto?”, agregó Garro.

Núñez dijo que desde que va al estadio sin máscara siente que no es él. “Voy solo, me siento donde está la barra, pero no es igual, siento que no soy yo mismo. Están quitando lo que es lo bonito del fútbol. Ahora, de verdad, me cuestiono si ir al estadio.

“En el equipo (Cartaginés) al principio nos decían que fuéramos con la bandera, cuando nos visitaban los equipos pequeños y ahora ni eso”, reveló el aficionado cartaginés.