Conozca al Enmascarado que da vida a la Hincha de Puntarenas FC

No se extrañe si usted ve en las tomas de televisión, en fotografías o en vivo si es de los que va al estadio, a un enmascarado de la Hincha Naranja, nombre de la barra del Puntarenas FC.

Es uno de los personajes más conocidos entre los aficionados puntarenenses y de los más llamativos, con su máscara anaranjada y blanca, que recuerda mucho a la del luchador mexicano el Rey Misterio.

El Enmascarado es todo un personaje entre los porteños. (Cortesía )

Se trata de Greivin Garro, conocido entre sus amigos como Peligro, quien tiene un año, aproximadamente, de usar la máscara. Él nos contó un poco la historia del personaje, previo al gran duelo que los porteños, con César Alpízar como técnico (Geiner Segura asumirá el mando a partir del lunes por temas de inscripción), enfrentará al superlíder, Liga Deportiva Alajuelense, en el Lito Pérez, en transmisión de Tigo Sports.

-¿Hace cuánto y cómo surge la idea del personaje?

- Hace cerca de un año cuando el equipo estaba en segunda división y lo tomaron los hermanos Medina. La idea nace a raíz de un viaje de un amigo a México que sabía que soy porteño y me trajo la máscara anaranjada como regalo, sin pensar que a mí se me iba a ocurrir ponérmela para ir a los estadios y crear ese personaje del hincha enmascarado.

Al Enmascarado lo trataron muy bien en el Fello Meza. (Cortesía )

“Para nadie es un secreto que en la Liga MX, en los estadios mexicanos, se ve mucho aficionado con la máscara de lucha libre. Dije, si ellos lo hacen por qué yo no hacerlo y me nació ponerme la máscara anaranjado con blanco para asistir a los estadios”.

-De todos los estadios que ha ido, ¿hay alguno especial, aparte del Lito Pérez, dónde le guste ir?

- Me gustó mucho ir a Cartago, la gente en el mercado, en las afueras del estadio, como que el personaje cayó muy bien y la verdad me trataron muy bonito y en segunda división me encantó ir a Santa Ana. Allí también me trataron superbien.

-¿Cómo hace con el calor, sobre todo en el Puerto?

- No hay de otra más que, como los machos, aguantarse. En la medida de lo posible cuando llega el entretiempo me la quito un ratico para desofocarme un poco, pero la verdad se volvió parte de uno. No te voy a mentir, a veces desearía andarla tres horas antes, desde el momento en que va uno manejando en el carro, uno desearía llevarse la máscara puesta e ir disfrutando de esa fiesta del fútbol. Todo eso alegra el ambiente y lo vuelve muy bonito y vacilón.

“En el entretiempo me la quito un ratico para desofocarme, pero la verdad se volvió parte de uno”, — El Enmascarado porteño

Greivin Garro es el Enmascarado de la Hincha Naranja. (Cortesía )

-Los porteños, ¿cómo han recibido el personaje?

- Muy aceptado, bastante conocido.

-¿La máscara pertenece a algún luchador mexicano?

- No, no, pero tiene una cierta similitud a la que utiliza uno que se llama Rey Misterio.

-¿Cómo ve al equipo en lo deportivo?

Greivin Garro comparte con otros personajes porteños, como el Jeque. (Cortesía )

- Veo al equipo mejorando, lo de Grecia lo considero un accidente del fútbol, hubo algunas cosas que la gente no toma en cuenta, como que el entrenador Alexánder Vargas, fue a hacerse cargo de ese partido recién habiendo fallecido su señora madre. ¿Quién va a poder dirigir a un equipo sabiendo que su madre acaba de morir, hace instantes? Es complicado. El partido en Guanacaste, si ellos no hacen ese gol terminando la primera parte y el segundo empieza 0 a 0, Puntarenas gana ese partido 1 a 0. Le tengo fe al equipo.

“Veo al equipo bastante mejor, creo que hay más sanidad mental dentro del todo el plantel, dirección, cuerpo técnico, jugadores, están más tranquilas las aguas. El equipo va para grandes cosas.

-Ese juego ante la Liga, ¿cómo lo ve?

La máscara de Greivin Garro se parece a la de Rey Misterio. (Cortesía )

- Alajuela es el amplio favorito, es el líder del campeonato, invicto. La Liga es el equipo que todos creen que va a llegar al Puerto a meterle tres, cuatro; o sea, y así es como saben mejor las cosas, cuando no todo pinta bien, cuando se tiene que esforzar mucho y el PFC tiene que esforzarse. Un punto es bueno y los tres puntos serían una locura y nos llenarán de esa confianza extra que se necesita en este momento y bastante.

“Cuidado y si no nos jalamos una torta, se han incorporado los lesionados, hay banca, es un equipo más profundo, el DT tiene de donde elegir. El partido será un excelente juego, bravo y tengo fe que vamos a puntuar y la fiesta está garantizada”.