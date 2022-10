El jugador más cotizado del Puntarenas FC definió su futuro

El cotizado delantero porteño Anthony Hernández renovó con el Puntarenas FC hasta el año 2025, anunció este martes el club en conferencia de prensa.

El jugador apareció, junto con el presidente Héctor Trejos, diciendo que tuvo acercamientos y llamadas de varios equipos de la primera división, pero que no los atendía porque decía, estaba enfocado en la semifinal.

Anthony Hernández captó la atención de varios equipos nacionales. (Rafael Pacheco Granados)

El Puerto es el benjamín de la primera división y está jugando una de las semifinales del torneo contra el Club Sport Herediano, equipo que terminó como líder e invicto en la fase regular. El partido de ida en el Lito Pérez terminó 0 a 0 y el sábado se jugará la vuelta en el estadio Coyella Fonseca, sede del Team.

Anthony Hernández firmó hasta el 2025. (PFC)

“Si decidí quedarme es porque quiero jugar y quiero seguir demostrando, como dije, no solo porque es la Liga y Saprissa, de hecho, tuve varios clubes que me llamaron, pero yo casi no los atendía porque estaba concentrado en la semifinal y todavía lo estoy. Les dije que no los iba a atender todavía, que estaba muy concentrado, que quería meterme de lleno con eso y no atender nada, pero sí tuve muchas llamadas de varios equipos”, contó Hernández.

También reconoció que el domingo llegaron visores a buscar talento.

“Me di cuenta pero no volví a ver a las gradas ni a ningún lado porque estoy en lo que estoy. Si se da la oportunidad pues está en el contrato si hay salida al extranjero”, dijo.

El presidente porteño expresó que se tiene que preocupar por hacer cacao para que haya chocolate.

Hernández es vecino del barrio 20 de noviembre, colindante de Fray Casiano, uno de los lugares que más jugadores produce en el país.