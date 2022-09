Anthony Hernández viene de uno de los semilleros más grandes de futbolistas de Costa Rica

Anthony Hernández, quien hizo este martes el gol del empate de Costa Rica contra Uzbekistán, es originario de uno de los lugares más ricos en producción de jugadores: el barrio Fray Casiano, en Puntarenas.

El sitio es una zona complicada de Chacarita, con muchos problemas sociales, pero rica en talento.

Las razones por las que hay tanto talento en Fray Casiano son las canchas abiertas que hay en la comunidad y la gente que busca talentos, forma equipos y los saca de un ámbito familiar complicado y los logran colocar en la primera división.

Anthony Hernández anotó ante Uzbekistán.

Anthony es de un lugar que se llama Veinte de Noviembre, colindante con Fray Casiano y donde los niños de uno y de otro lado se pasan a mejenguear y cuando son observados por algún formador y el muchacho se esfuerza en surgir con disciplina y talento, deja atrás muchas cosas malas.

Anthony Hernández metió el golcito del empate. (Fedefútbol)

De esos lugares y otros cercanos como Carrizal o Pueblo Redondo surgieron futbolistas como Alfredo Contreras, Grevin Villalobos, Máximo Chavarría, Jimmy Joseps, Ronald “Tiiburón” Sequieira, Gerardo Sequiera, Jurguens Montenegro, Jorge y Justin Roque (actualmente en la primera de Puntarenas), Kliver Gómez, Rawy Rodríguez, entre otros.

Hay dos formadores muy famosos en el Puerto que se han dado a la tarea de llevar a muchos de ellos a la primera división, aunque no necesariamente con Puntarenas, que son José Francisco Roque, conocido como Tito Roque e Irlanda Espinoza, la China.

Anthony Hernández sí ha surgido de la mano de Puntarenas FC, no de otros clubes. (JOHN DURAN)

Roque fue quien descubrió en una mejenga a Anthony y de una vez se lo llevó a un equipo de ligas menores que se llama Asturias. Roque lo vio en una de las plazas que se llama Pueblo Redondo, muy cerquita de toda esa zona.

Figura de Puntarenas pensó dejar el fútbol cuando trabajó en construcción

“A Anthony se le veía talento desde un principio, tengo ojo clínico, sé cómo trabajar con niños, era relampagueante, escurridizo, habilidoso, eso cambios de cintura que hacía, a los otros güilas los dejaba paralizados. Eran cualidades natas”, dijo Tito Roque.

La famosa China ha sido una gran descubridora de talento.

“Fue una bendición de Dios porque Anthony estuvo a punto de desviarse, yo pensé que ese carajillo se perdía, que su fútbol no lo íbamos a ver, pero salió adelante”, expresó con orgullo.

“Fue un caso complicado por la familia, la mamá ha luchado como una madre y un padre, para mí verlo meter el gol fue una felicidad grande. No me cambio por nadie”.

Eso sí, Anthony es de carácter fuerte y nunca se dejó de los rivales aunque fueran más grandes.

“Es de carácter fuerte, serio, su cara dice que es de pocos amigos, pero sin embargo, es muy llevadero, como amistad es muy buena nota. Eso sí, no le gustaba que le dieran muchas indicaciones. En la cancha se para fuerte, es respondón, lo expulsaban mucho porque cuando le hacían una entrada fuerte o fea, él no se dejaba”, confesó Tito.

Añadió que muchos muchachos con excelentes condiciones se pierden en las drogas y ha visto a algunos que andan armados y hasta contó el caso de uno que fue asesinado por andar en malos pasos.

Portero de Puntarenas: “Hoy, más que nunca, se sueña con la Selección”

Mientras tanto, Irlanda Espinoza, quien fuera jugadora de Saprissa, Puntarenas, Arenal Coronado, Dimas Escazú y Carrillo, dice que la clave para tanto talento es la cantidad de canchas que hay en la zona.

Hay cinco canchas solo en Fray Casiano (dos no están en uso por falta de mantenimiento) y tres más en los alrededores que hace que los chiquillos tengan dónde jugar.

Las que están en uso son la de San Luis, Los Tanques, Santa Eduviges mientras que no funcionan la de Cangrejal y El Huerto.

“Fray Casiano es la zona más rica en talento de futbolistas, también de boxeadores, por las canchas que hay y porque la problemática social es tan grande que cuando a un niño le dicen que tiene talento, sueñan con salir de allí y abandonar ese mundo de drogas. Muchos se esfuerzan por ser vistos y a mí me gusta ayudar”, expresó.

Uno de los equipos de la Escuela de Futbol de Tito Roque en el Puerto. (Cortesía )

La China le ha llevado varios jugadores a Carmelita porque no encontró una estructura en Puntarenas que le ayude a los muchachos. Ella no solo ha visto muchachos en Fray Casiano, también peina toda la costa porteña. Sin embargo, luego de la pandemia, le ha costado retomar el asunto.

“Yo me fijo en el biotipo, uno ya ve condiciones desde que son pequeños y esas ganas de salir adelante.

“Mucha gente de Puntarenas me reclama eso, que porque me los llevo a Carmelita... bueno, ahora el PFC se ve diferente, pero tienen que crecer más. A mí como porteña me duele llevármelos pero es que en lugares como Carmelita, Saprissa y Alajuelense les dan mejores herramientas, el GAM los forma mejor, aquí estamos en pañales”, expresó.

Ella dijo que entre sus pupilos, no necesariamente de Fray Casiano, sino de Puntarenas están Creichel Pérez en Guadalupe, Dylan Bran en Alajuelense (de Fray Casiano), Rawy Rodríuez en Herediano (20 de noviembre), Hanzel Baltodano, en Jicaral y Armando Ruiz con Grecia, entre los de la nueva camada.