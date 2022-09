Portero de Puntarenas: “Hoy, más que nunca, se sueña con la Selección”

El portero de Puntarenas FC, Guido Jiménez, es de esos jugadores naranja que está teniendo un rendimiento notable y es uno de los responsables del liderato del grupo B del campeonato.

Guido, de 25 años, ha deslumbrado con muy buenas paradas y un sector de la prensa y afición han dicho que sería una buena idea llamarlo a la Selección Nacional.

Este miércoles, el guardameta lució otra vez su buen nivel y es uno de los pilares con los que el Puerto espera plantarle caraa Saprissa, un duelo de poder a poder. Puntarenas recibe a Saprissa este domingo.

Guido Jiménez con sus padres Ana López y Hugo Jiménez. (Cortesía )

La Teja habló con el hombre, criado en Golfito, y nos contó de su paso por Alajuelense, donde aprendió las bases para ‘porterear’ y qué le gusta hacer además del fútbol, entre otras cosas.

-¿A qué se debe su buen momento con Puntarenas?

Pérez Zeledón podría darles más minutos a los hermanos Jiménez frente a Saprissa

- Creo que la confianza que el equipo tomó en segunda no ha cambiado ahora en primera, por ahí va el tema de los buenos resultados, creemos en el trabajo que se hace desde segunda.

-¿Ha sido como un renacer luego de su paso por Pérez Zeledón?

- La verdad es que sí, de Pérez pasé a Puntarenas y sí se puede tomar como una nueva oportunidad para empezar a hacer nuevamente bien las cosas. Por dicha así ha sido y espero seguir mucho tiempo.

-Algunos dicen que debe ser tomado en cuenta en la Selección. ¿Cómo toma esas palabras?

El porteño ha hecho muy buenos partidos como contra Saprissa. (Jose Cordero)

- Creo que en este momento, y con el seleccionador que hay, más que nunca uno sueña con un llamado. Luis Fernando Suárez ha demostrado que no tiene problema en llamar a alguien que pase un buen momento. Es el año del mundial y con el entrenador que está, cualquiera sueña con ir (al Mundial).

Figura de Puntarenas pensó dejar el fútbol cuando trabajó en construcción

-¿Esa oportunidad es parte de la motivación que tiene?

-Claro que sí, como le digo, más ahora con el profe Suárez, que ha demostrado que no tiene problema en llamar a cualquiera, eso motiva.

- ¿Considera que su rendimiento es clave para que el Puerto ande bien?

-Creo que sí, se pueden resaltar del equipo varios jugadores que vienen haciendo un buen trabajo pero también hay que ver la parte grupal que ha sido fundamental. En la parte defensiva, el equipo andaba fuerte y en la parte ofensiva también, es un trabajo grupal, pero sí pienso que el nivel de algunos ha sido clave para estar arriba.

El hermano de Guido, Pablo, lo llevó a hacer una prueba a Alajuelense. (Cortesía )

-¿Quién fue su maestro?

- Yo puedo decir que a mí me ayudó mucho un hermano mayor que tengo, Pablo Jiménez, me enseñó lo básico y he tenido otros entrenadores. Con mi hermano fue como de los 12 o 13 años hasta los 16 que empecé con otro entrenador de porteros. Él jugó en segunda, de portero.

-¿Qué pasó con su hermano Deibis?

- Está en Cambute en segunda división, pero está lesionado.

- ¿Tiene más hermanos que juegan?

- Todos los demás juegan en canchas abiertas. Somos once en total.

Puntarenas FC acude a la afición para mejorar su estadio

-Algunos porteros eran jugadores de jóvenes, pero eran malos y terminaron de arqueros. ¿Usted fue jugador?

- Yo era delantero en la escuela y parte del cole y luego cambié porque empecé a salir a jugar con un equipo del pueblo y digamos que no había portero y como empecé a trabajar con mi hermano, agarré ese rol.

-¿Cómo llegó al fútbol?

- Estuve en Alajuela, fui a hacer una prueba y me quedé dos años, luego de Alajuela me fui a Pérez Zeledón y estuve seis años pero soy originario de La Virgen de Golfito, allí me crié.

En Alajuela no me iban a utilizar, entonces busqué otras opciones”, Guido Jiménez — Puntarenas

-¿Qué le dijeron en la Liga?

- Que no me iban a utilizar, entonces busqué otras opciones.

-¿Quién es el jugador que mejor remata?

- Hay varios, Mariano Torres, Michael Barrantes y por allí Randall Azoreifa, son de los más destacados.

- Los porteros siempre tienen un gol malo que les han hecho, ¿cuál es el suyo?

- Recuerdo dos porque son parecidos, uno me lo hicieron en Limón, un remate muy lejos de Jemark Hernández (hoy compañeros de equipo), coloqué mal las manos y se me fue. El otro fue en Pérez contra Guadalupe, con un remate de Kevin Espinoza.

Con su hermano aprendió los fundamentos básicos para ser portero. (Cortesía )

-¿Y la mejor parada que recuerda?

- Tengo dos en mente, un penal contra Cartaginés y un tiro libre contra Heredia, que me parece que lo pateó Juan Bustos.

-¿Cuál es su pasatiempo?

- Me gusta ir al gimnasio a hacer ejercicio y cuando tengo vacaciones ir donde mi familia y andar en la playa en moto.

- ¿Se muere de hambre o sabe cocinar?

- Gracias a Dios desde pequeño me valgo por mí mismo, tengo la capacidad de vivir solo, todo lo hago, no necesito que me ayude nadie con cosas personales.

-.¿Con quién vive en Puntarenas?

- Con mi novia.