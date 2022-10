(Video) El Turco que se convirtió en jeque porteño

Vladimir Álvarez es un aficionado de Puntarenas FC que pasó de ser llamado el Turco por sus allegados a el Jeque o hasta el Árabe porteño.

Álvarez es tico y porteño, pero sus facciones y su barba cerrada, al estilo de Medio Oriente, hicieron que desde joven le llamaran Turco, sin embargo, luego de un video que se hizo viral en la final de segunda división del torneo pasado, pasó a ser el Jeque para algunos, o el Árabe.

Vladimir Álvarez le da vida al Jeque porteño. (Cortesía )

Hablamos con el hombre, quien además es el presidente de la barra de Puntarenas, una organización que monta un espectáculo con bombas de humo, serpentinas, y mucha alegría al Lito Pérez y a los estadios donde se trasladan.

Como era de esperarse, para este domingo, cuando el PFC reciba a Herediano por el primer duelo de la semifinal, tienen preparado un recibimiento enorme para el equipo.

La barra y el Jeque siempre están en el Lito Pérez. (Cortesía )

Vladimir tiene 35 años, es técnico en reparación de equipos tecnológicos y tiene su propio negocio en el Puerto.

- ¿Por qué usted es conocido entre los aficionados porteños?

- Lo del Jeque porteño o el Árabe es reciente, estamos hablando de que es en la final con Carmelita en segunda división, en el primer partido en el Lito Pérez, yo asisto a una iglesia y allí me decían el Turco, por la pinta de barba, parezco de Medio Oriente. Esa vez, mi esposa me dijo que había que hacer algo diferente, que me hiciera un turbante y me vistiera como árabe. Nos pusimos de acuerdo con una costurera, le mandamos el diseño del traje y cien metros antes de llegar al estadio me coloqué el turbante. Eso fue inimaginable, se hizo viral y la afición porteña me recibió con cariño.

El Jeque fue invitado a Casa Presidencial. (Cortesía )

-Pero, antes de eso, ¿usted iba al estadio disfrazado o como un aficionado más?

- Siempre he sido porteño, pero el personaje que me cae encima es reciente, desde la final con Carmelita para acá, me quedó la etiqueta y todos esperan al Jeque en el estadio. Antes iba con bandera y camisa, un aficionado más.

- ¿Le gusta interpretar al Jeque?

El presi de la barra es el Jeque. (Cortesía )

-Sí, es muy bonito porque uno pasa a hacer una figura, no para ser famoso ni nada de eso, lo hago netamente porque fue como una extravagancia del fútbol, como otros que se pintan la cara, otros se pintan el cuerpo, o se ponen una máscara. Mi esposa me incita a hacerlo y me gusta el cariño de la gente.

-¿Los jugadores saben de usted?

La Hinchada Naranja es una linda barra. (Cortesía )

- Sí, varios de los jugadores son amigos e incluso con el cuerpo técnico.

-¿La afición le pide fotos?

-Siempre que hemos ido a otros estadios, en Cartago, en Saprissa, me detienen para tomarse fotos con el Jeque, es la parte bonita del fútbol. El fútbol queda en la cancha, porque entre las aficiones debe haber cordialidad y amistad.

El Lito Pérez siempre luce lindo con la Hinchada Naranja. (Cortesía )

-¿Cómo está la organización de la barra?

- La hinchada naranja nace como en el 2004 cuando se asciende y se ha mantenido, pero recobra fuerza desde el campeonato de segunda división y se coordina. Tenemos una barra bien organizada, hemos hecho espectáculos y desde hace un par de meses soy el presidente, porque hay junta directiva.

-¿Qué van a hacer el domingo?

- Primero es mucha responsabilidad, hay a cargo un grupo y uno trata de que todo marche de la mejor manera. Vamos a tener una reunión con la junta directiva, con el muchacho de prensa y habrá bombas de humo, serpentinas, pólvora y el Jeque saludando a la gente. Pero la barra es un grupo de personas, no solo soy yo, somos todos, eso es importante que quede claro.