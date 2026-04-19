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El Bayern se corona bicampeón de la Bundesliga

El Bayern logró su estrella 35 del fútbol alemán

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Por Eduardo Rodríguez

El Bayern Múnich tuvo una semana inolvidable: primero tras conseguir su boleto a las semifinales de la Champions League al eliminar al Real Madrid y, ahora, este domingo después de coronarse como bicampeón de la Bundesliga con su estrella 35.

Los dirigidos por Vincent Kompany derrotaron 4-2 al Stuttgart gracias a los goles de Guerreiro a los 31′, Jackson a los 33′, Davies a los 37′ y, como no podía faltar a la cita, Harry Kane al 52′.

Harry Kane festeja su gol en la victoria ante el VfB Stuttgart que le dio al Bayern Múnich un título más de la Bundesliga.
Harry Kane festeja su gol en la victoria ante el VfB Stuttgart que le dio al Bayern Múnich un título más de la Bundesliga. (KARL-JOSEF HILDENBRAND/AFP)

Los visitantes se habían puesto por delante a los 21′ tras el tanto de Führich y, al cierre, maquillaron el resultado con un tanto de Andreas al 88′.

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Los bávaros alcanzaron los 79 puntos con esta victoria a falta de cuatro jornadas para el cierre de la Bundesliga. Por su parte, el Borussia Dortmund —con su derrota del sábado ante Hoffenheim 2-1— se quedó con 64 unidades; es decir, el Bayern es ya inalcanzable.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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