El bonito detalle que tendrán en el partido del Herediano tras la muerte de querido sacerdote

Uno de los aficionados más fieles al Herediano será homenajeado en el juego de este miércoles por la noche entre los florenses y Antigua de Guatemala.

Se trata del sacerdote Gerardo Badilla, llamado de cariño “Capulina”, quien falleció recientemente.El cura era una de las personas más queridas en San Pablo de Heredia.

Por eso, la dirigencia florense se puso las pilas y preparó un sentido homenaje para el importante juego de la Copa Centroamericana.

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Herediano le preparó un homenaje a uno de sus más fieles seguidores. Foto: Facebook Club Sport Herediano. (Foto: Facebook Club Sport Herediano. /Foto: Facebook Club Sport Herediano.)

Emocionados

El partido entre el Team y los chapines será a las 6:30 de la noche en el estadio Nacional, y en una de las graderías de la Joya de La Sabana estará colocada una manta en honor al padrecito.

La manta dice “Padre Capulina” y es de color negro con letras blancas, además tiene un lazo. Las imágenes fueron compartidas por el campeón nacional en sus redes sociales y de inmediato los fiebres reaccionaron a la publicación.

“A él le hubiera encantado que como homenaje su amado Herediano se entregara en la cancha, no tengo la mínima duda”.

“En San Pablo, de joven don Gerardo era conocido como ‘Carraca’, que Diosito su patrón y el nuestro lo reciba alegremente”.