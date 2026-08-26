El Herediano sigue en un grave problema pese a declaraciones de Jafet Soto

Este pasado martes, el presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto, informó acerca de la situación de que supuestamente el Team ya se puso al día con las deudas en Hacienda, para poder hacer la inscripción del atacante Fernando Lesme y buscar algún otro fichaje internacional.

Pese a que Soto señaló que Fuerza Herediana no está moroso, la declaración es una verdad, pero a medias, debido la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, al momento de la redacción de esta nota, sí se mantienen con un estado de morosidad.

Recordemos que una es una sociedad deportiva y la otra sociedad anónima y la que participa en el torneo es la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, que es administrada por Fuerza Herediana.

Jafet Soto aseguró que pronto estaría disponible Lesme. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El mandamás del campeón nacional adelantó las buenas noticias al respecto de que ya Herediano había solucionado la situación y, por ende, venían la inscripción del delantero de Paraguay y buscar más fichajes.

Es por esto que en La Teja hicimos la consulta directa en la plataforma de Hacienda en la que se muestra que hay morosidad, y además preguntamos al ministerio para saber si podía ser un fallo del sistema.

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Ante la consulta de este medio, se nos fue claro que en el caso de que usted haya cancelado dicha deuda, en el sistema debería verse reflejado, que ese trámite es casi automático; no obstante, Jafet Soto declaró acerca de ello pasado el mediodía de este martes.

“Fuerza Herediana no está moroso en Hacienda ya; tuvimos algunos inconvenientes, pero ya estamos al día con las diligencias correspondientes para que Lesme y otro extranjero estén lo antes posible en Costa Rica para jugar”.

Lesme sigue sin poder debutar. (Esteban Bermudez/ebermudez)

“En el caso de Lesme y que otro se incorpore, esta semana es cuando deberíamos tener todo, primero Dios, para que Lesme debute en el campeonato”, confesó Soto en un en vivo que hizo el conjunto florense en su Facebook oficial este martes.

Al momento de la redacción de esta nota, en el sistema de Hacienda, la Asociación Deportiva Club Sport Herediano se mantiene moroso por lo que existe esa duda si le permitirán inscribir a los futbolistas o seguirán pateando la bola hasta que esa millonada de más de seiscientos millones de colones quede en números negros.