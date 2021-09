El Chino Li no mintió en “juicio del siglo” y le gana una batalla más a Ruiz, Borges y Navas

Eduardo Li fue exonerado en la apelación de la causa que le abrieron en marzo por falso testimonio . foto Alonso Tenorio Eduardo Li fue exonerado en la apelación de la causa que le abrieron en marzo por falso testimonio . foto Alonso Tenorio (alonso tenorio)

Eduardo Li ganó una batalla más en los tribunales, en esta ocasión el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José lo exoneró de la acusación del delito de falso testimonio por el que lo habían señalado en marzo en el llamado juicio del siglo.

Hace seis meses, el juez Raymond Porter ordenó abrir una causa por el delito de falso testimonio contra el expresidente de la Fedefútbol al considerar que mintió como testigo en el juicio que los jugadores Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges interpusieron contra los exfederativos Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román.

Durante el juicio, Li dijo que Keylor Navas lo amenazó con dejarse perder partidos si Jorge Luis Pinto continuaba como seleccionador de Costa Rica luego de Brasil 2014.

“Eduardo Li mintió en temas medulares, que incluso él introdujo en este debate, él exonera a algunos (Ruiz y Celso), pero castiga a uno (Keylor) al decir cosas que no son ciertas.

“Lo más relevante que desmiente a Eduardo Li es la cláusula de los tres partidos que le atribuyó a Keylor Navas, una cosa son los borradores que se presentan y otra cosa es el contrato que se firma. Él mismo fue el que determinó que se eliminara del contrato y acá vino a afirmar otra cosa.

“Esta situación (que Li le dijera a otros federativos que los jugadores perderían partidos) buscaba dar una excusa para responsabilizar a los jugadores de no querer renovar a Pinto”, dijo Porter entonces.

El tribunal de apelación no solo no estuvo de acuerdo con esa sentencia sino que dijo que la valoración del juez no fue correcta y no tenía elementos para determinar eso.

“Entre los motivos que llevaron a acoger los recursos de apelación están la errónea apreciación de la prueba y la deficiente fundamentación intelectiva del fallo condenatorio en lo civil en que incurrió el Tribunal de Juicio”, explicó un comunicado de prensa del bufete Alta Batalla representantes legales de Li, Gutiérrez y Román.

Además en la apelación también se mandó a revisar las multas de tres millones de colones que el tribunal presidido por el juez Porter mandó a pagar a los acusados como resarcimiento moral por lo dicho por don Adrián y Juan Carlos Román.

“Para el equipo de Alta Batalla a cargo de este juicio, la sentencia de apelación hace justicia a los señores Gutiérrez Arguedas y Román Hernández, y hará lo necesario para evidenciar en el juicio de reenvío que no existen razones jurídicas para indemnizar a los querellantes Navas, Borges y Ruiz”, explicó el comunicado.

Para Róger Guevara, abogado de Li, Gutiérrez y Román lo resuelto en la apelación es satisfactorio y muestra el hecho que trataron de probar desde el momento del juicio

“Nosotros presentamos cuatro recursos de apelación, por la defensa técnica de los imputados y la defensa material, el tribunal declaró con lugar ocho motivos, uno de estos motivos le permitió al Tribunal de Apelación considerar que el establecimiento de que Eduardo Li había mentido lo anulaban”, dijo el abogado a La Teja.

El juicio del siglo sigue con la puerta abierta y quienes son los vencedores y derrotados aún está por verse.