El clásico entre Saprissa y Alajuelense tiene unos ingredientes que lo hacen muy especial

Seamos claros, ganar un clásico siempre es riquísimo, pero el que jugarán Alajuelense y Saprissa este domingo a las 11 de la mañana en el estadio Nacional, tiene ingredientes especiales que harán que el ganador lo disfrute a más no poder.

La Liga remontó un 2 a 0 a Cartaginés y llega entonadita al clásico. (Jose Cordero)

Empecemos por el local, Alajuelense, sublíder del torneo con nueve puntos y en un gran estado anímico luego de la espectacular remontada ante Cartaginés (pasó de un 2-0 a un 3-2) el miércoles, en ese mismo escenario deportivo.

Para un manudo no habría nada más rico que ganar el clásico y dejar hundido en el sótano al archirrival Saprissa, mantenerlo a once puntos de distancia y en una crisis que podría tener consecuencias.

Sería dejar al Monstruo en cuidados intensivos, muy malherido y casi sin oportunidad de alcanzar el primer lugar.

Desde un punto de vista emocional, un triunfo ante la “S” les daría a los rojinegros un empujón anímico para mantenerse en la lucha por el liderato.

Por el lado saprissista, ganar el domingo sería una sabrosera total, pero ese resultado tiene más tintes de urgencia, dada la situación caótica del cuadro de Tibás.

Los manudos ya cayeron en el torneo ante Pérez Zeledón.

La victoria morada sabría muy bien porque sería su primer triunfo del torneo y ante el equipo que pretendía dar un golpe de autoridad. Provocaría frases como ‘Aquí está papá’, y los infaltables recordatorios del equipo del siglo, del más grande de Centroamérica, del más ganador, etc.

Sería la contentera de que el último lugar del campeonato se apee de un solo guamazo al que viene en alzada, como muchas veces ha pasado.

Eso sí, pese a que quedaría un rico sabor de boca en cualquiera de los ganadores, es innegable que Alajuelense llega como el favorito. No solo por la forma en que ganó el último partido ante los brumosos, sino porque al Saprissa de Iñaki Alonso no se le ve nada de nada. Los morados requieren una ‘master class’ intensiva de cómo se juega el fútbol para ver si levantan.

Saprissa implora al cielo el primer triunfo del torneo y el León sería una víctima especial. (Jose Cordero)

Sin confiarse

El aficionado manudo Andrés Ureña dijo que sería bien tuanis derrotar a los morados y dejarlos listos para la foto, pero fue muy cauto a la hora de opinar, pues dice que en los clásicos no se sabe qué puede pasar.

“Sí, me gustaría y me alegraría, posiblemente habrá memes y más si echan al técnico, aunque ya hemos quitado a varios, sé que a la gente, al liguismo, le alegraría mucho, pero yo prefiero ser cauteloso”, expresó.

“No lo veo sencillo, no creo que vayamos a ganar fácil, pero sí está la parte picante de hundirlos; sin embargo, un clásico es aparte y juega el honor. Quiero ganar, pero hay que esperar”, comentó el liguista.

Mario Solano espera que el León sea agresivo desde el inicio. “Es un partido clave para seguir en la racha y para que ellos no se levanten. Creo que se puede generar mucha inestabilidad en el Monstruo, pero por supuesto, Saprissa se crece cuando enfrenta al más grande”, opinó.

Paternidad

Miguel Sancho, aficionado morado, reconoce que el estado emocional está del lado manudo, pero le sabría rico ganar para seguir con la paternidad sobre Alajuelense.

“Si el equipo no carbura del todo, al menos debe seguir con la paternidad, van siete u ocho partidos que no nos ganan. Ellos viene mejor, pero ganar no es imposible. Ya sabemos que los dos pueden estar bien o mal, o uno mejor que otro, pero al final es un clásico y no se puede saber con certeza qué va a pasar”, dijo.

Añadió que esos son los partidos que le gustan a su equipo para levantarse. “Allí es donde se demuestra quién es quién”, dijo.

José Villegas, otro morado de hueso colorado, le mandó un mensajito a los liguistas: “Así es como nos gusta agarrarlos, cuando llegan crecidos y creyéndose ganadores. Saprissa agarra estos partidos para levantarse”, comentó.

El aficionado reconoció que Alajuelense llega en mejor momento, pero que eso no significa nada en un clásico. “Les recuerdo la semifinal aquella donde llegaron invictos y se creían invencible y llegó papi Monstruo y los eliminó. Se me hace algo parecido esta vez”, expresó.