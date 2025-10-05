El “Cocha” Alfaro y su esposa se dieron un gusto que generó envidia en muchos

El exjugador del Saprissa José Francisco Alfaro y su esposa Karol Uzaga se dieron un gusto en Madrid. Instagram Karol Uzaga. ( Instagram Karol Uzaga. /Instagram Karol Uzaga.)

El exjugador de Saprissa, José Francisco “Cocha” Alfaro, y su esposa, la modelo Karol Uzaga, se dieron un gustazo este sábado.

La pareja hizo maletas y se fue de viaje a Europa, y una de las paradas fue Madrid. En la capital española, el plan era visitar el museo del Real Madrid y presenciar el juego de los merengues de este sábado, ante el Villarreal.

Uzaga contó en sus redes sociales que se enamoró del equipo blanco gracias a su marido, y presenciaron en primera fila la victoria del Madrid, quien derrotó al Submarino amarillo, por marcador de 3-1.

Karol Uzaga vio en primera fila el triunfo del Real Madrid ante el Villarreal. Instagram Karol Uzaga. ( Instagram Karol Uzaga. /Instagram Karol Uzaga.)

“El ser más madridista que conozco, definitivamente, es él. Y el que me hizo amar aún más a este equipo”, mencionó la guapa en sus historias de Instagram.