El “Cocha” Alfaro y su esposa se dieron un gusto que generó envidia en muchos

El exjugador José Francisco Alfaro se dio un gusto con su esposa, lo que generó envidia en muchos

Por Yenci Aguilar Arroyo
Karol Uzaga, esposa del exjugador del Saprissa José Francisco Alfaro se dio un gusto en Madrid. Instagram Karol Uzaga.
El exjugador del Saprissa José Francisco Alfaro y su esposa Karol Uzaga se dieron un gusto en Madrid. Instagram Karol Uzaga. ( Instagram Karol Uzaga. /Instagram Karol Uzaga.)

El exjugador de Saprissa, José Francisco “Cocha” Alfaro, y su esposa, la modelo Karol Uzaga, se dieron un gustazo este sábado.

La pareja hizo maletas y se fue de viaje a Europa, y una de las paradas fue Madrid. En la capital española, el plan era visitar el museo del Real Madrid y presenciar el juego de los merengues de este sábado, ante el Villarreal.

Uzaga contó en sus redes sociales que se enamoró del equipo blanco gracias a su marido, y presenciaron en primera fila la victoria del Madrid, quien derrotó al Submarino amarillo, por marcador de 3-1.

Karol Uzaga, esposa del exjugador del Saprissa José Francisco Alfaro se dio un gusto en Madrid. Instagram Karol Uzaga.
Karol Uzaga vio en primera fila el triunfo del Real Madrid ante el Villarreal. Instagram Karol Uzaga. ( Instagram Karol Uzaga. /Instagram Karol Uzaga.)

“El ser más madridista que conozco, definitivamente, es él. Y el que me hizo amar aún más a este equipo”, mencionó la guapa en sus historias de Instagram.

