El conmevedor mensaje que el portero Washington Ortega le publicó a su padre

Washington Ortega, portero de Alajuelense, recordó con un sentido mensaje a su papá, a dos años de su partida.

El arquero uruguayo siempre lleva presente a don Jorge, una de las personas más importantes en su vida y en el aniversario de su fallecimiento, no dudó en dedicarle unas palabras.

Washington Ortega, portero de Alajuelense recordó a su padre, don Jorge. Foto: Instagram Washington Ortega. (Instagram Washington Ortega./Instagram Washington Ortega.)

El mensaje de Ortega a su papá

Este fue el mensaje que Washi le dedicó a su padre:

“Dos años de tu partida viejo, por acá seguimos extrañándote. Te llevo conmigo a todo lugar.

“Tu nieta está muy grande y siempre le hablo de vos; cuando quieras bajar un ratito, que tengo mucho que contarte. Te amo para siempre”.