Deportes

El conmevedor mensaje que el portero Washington Ortega le publicó a su padre

Washington Ortega, portero de Alajuelense recordó a su padre a dos años de su partida

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Washington Ortega, portero de Alajuelense, recordó con un sentido mensaje a su papá, a dos años de su partida.

El arquero uruguayo siempre lleva presente a don Jorge, una de las personas más importantes en su vida y en el aniversario de su fallecimiento, no dudó en dedicarle unas palabras.

LEA MÁS: Futbolista de Liberia lanzó un duro dardo luego de derrotar a Alajuelense en el torneo de Copa

Washington Ortega, portero de Alajuelense recordó a su padre, don Jorge y habló de lo importante que fue para él. Instagram Washington Ortega.
Washington Ortega, portero de Alajuelense recordó a su padre, don Jorge. Foto: Instagram Washington Ortega. (Instagram Washington Ortega./Instagram Washington Ortega.)

El mensaje de Ortega a su papá

Este fue el mensaje que Washi le dedicó a su padre:

“Dos años de tu partida viejo, por acá seguimos extrañándote. Te llevo conmigo a todo lugar.

“Tu nieta está muy grande y siempre le hablo de vos; cuando quieras bajar un ratito, que tengo mucho que contarte. Te amo para siempre”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Washington OrtegaAlajuelense
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.