Futbolista de Liberia lanzó un duro dardo luego de derrotar a Alajuelense en el torneo de Copa

Joaquín Alonso Hernández (derecha), habló claro a quien busque bajarle el piso a la victoria de Liberia sobre Alajuelense en el torneo de Copa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Joaquín Alonso Hernández, futbolista de Municipal Liberia, lanzó un mensaje directo para quienes suelen restarle valor al torneo de Copa cuando sus equipos no logran avanzar.

Los pamperos derrotaron este martes 1-0 a Alajuelense en el Morera Soto y, tras el partido, el jugador aseguró que ese discurso aparece únicamente cuando no se gana.

“Yo creo que todos piensan eso cuando no ganan, ya cuando están en la final o quedan campeones, ya de repente se vuelve importante. Nosotros le damos la importancia que se merece cada torneo y ahí se vio demostrado”.

“Cada club sabrá en qué creer”

El futbolista también dejó claro que, dentro del camerino liberiano, el enfoque es competir con la misma seriedad en cualquier certamen.

“Cada quien, cada club o institución sabrá en lo que quiera creer, gastar su tiempo y aprovecharlo”, indicó a los medios en el Morera Soto.

LEA MÁS: ¡Paternidad albinegra! Sporting humilla al Cartaginés y lo deja en cuidados intensivos en el Torneo de Copa

Liberia triunfó 1-0 este martes en Alajuela. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liberia, a un paso de semifinales

Con este resultado, los liberianos quedaron a un empate de meterse en semifinales del torneo. El partido de vuelta será la próxima semana en casa y un empate les bastaría para eliminar a los manudos, vigentes bicampeones de esta competencia.

Quien avance en esta llave se enfrentará al ganador de la serie entre Saprissa y Carmelita, que se miden este jueves en Tibás en el juego de ida.

LEA MÁS: Herediano debutó en el torneo de Copa con un triunfo cargado de polémica por un claro error arbitral, según Henry Bejarano