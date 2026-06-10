Deportes

El conmovedor agradecimiento de Daniel Chacón tras confirmar su regreso a Alajuelense

Daniel Chacón vuelve a Alajuelense para el torneo de Apertura 2026

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El volante Daniel Chacón volverá a ponerse la camisa de Alajuelense para el torneo de Apertura 2026 y en sus redes sociales envió un sentido mensaje sobre esta nueva etapa en el equipo liguista.

Este martes, el cuadro rojinegro dio a conocer que el turrialbeño se quedará en la LDA, luego de su paso por el Municipal Liberia, y el futbolista aprovechó la oportunidad para agradecer en especial a su madre Carolina Salas, por apoyarlo en los momentos más difíciles.

LEA MÁS: Alajuelense revela qué pasará con Daniel Chacón y su futuro en el equipo rojinegro

Daniel Chacón jugará con Liga Deportiva Alajuelense en el segundo semestre de 2026.
Daniel Chacón volverá a Alajuelense para el Apertura 2026. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El mensaje de Daniel Chacón

Este fue el mensaje luego de oficializarse su regreso a la Liga.

“Gracias a Dios y a todas las personas que fueron parte de mi recuperación, especialmente a mi madrecita que nunca me soltó la mano en el proceso”.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseFútbol de Costa RicaDaniel ChacónTorneo de Apertura 2026
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.