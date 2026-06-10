El conmovedor agradecimiento de Daniel Chacón tras confirmar su regreso a Alajuelense

El volante Daniel Chacón volverá a ponerse la camisa de Alajuelense para el torneo de Apertura 2026 y en sus redes sociales envió un sentido mensaje sobre esta nueva etapa en el equipo liguista.

Este martes, el cuadro rojinegro dio a conocer que el turrialbeño se quedará en la LDA, luego de su paso por el Municipal Liberia, y el futbolista aprovechó la oportunidad para agradecer en especial a su madre Carolina Salas, por apoyarlo en los momentos más difíciles.

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Daniel Chacón volverá a Alajuelense para el Apertura 2026. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El mensaje de Daniel Chacón

Este fue el mensaje luego de oficializarse su regreso a la Liga.

“Gracias a Dios y a todas las personas que fueron parte de mi recuperación, especialmente a mi madrecita que nunca me soltó la mano en el proceso”.